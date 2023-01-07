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紐時：麥卡錫被極右派「綁架」、眾院將失能

記者顏伶如／綜合報導
聯邦眾院議長投票於6日進入第4天，共和黨眾院領袖麥卡錫(左)終於在7日當選議長。(美聯社)
聯邦眾院議長投票於6日進入第4天，共和黨眾院領袖麥卡錫(左)終於在7日當選議長。(美聯社)

「紐約時報」6日分析，眾院共和黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)為求登上議長寶座不斷向黨內極右派讓步，基本上等於給了極右派可以打亂眾院運作的全權委任狀，還讓自己淪為遭到極右派綁架的人質，不僅削弱了自己出任議長之後的權力，也讓眾院失能。

報導指出，極右派等於握有可以破壞眾院運作的新工具，提出要求時可直接把麥卡錫當做人質；如今態勢已越來越明朗：美國要有心理準備，眾院未來兩年可能陷於永無止境的紛亂中。

共和黨形象大傷

華盛頓郵報則分析說，到了某個時間點，共和黨內支持麥卡錫的一方勢必思考究竟還要拖多久。麥卡錫頻頻讓步不只讓共和黨形象扣分，也讓共和黨重返眾院多數黨後的發展願景受到負面影響。

某些共和黨人士已經開始對麥卡錫與極右派的討價還價提出疑慮，直指麥卡錫是在拆東牆補西牆。猶他州聯邦眾議員史都華(Chris Stewart)對MSNBC新聞頻道表示，有一個臨界點是他與支持麥卡錫的同僚也都無法接受的，「坦白說，我們當中許多人都覺得，如今已經非常、非常接近臨界點了」。

聯邦眾院議長投票不順，部分眾議員6日在會場中禱告。(美聯社)
聯邦眾院議長投票不順，部分眾議員6日在會場中禱告。(美聯社)

各種因素綜合看來，混亂儼然已經存在：共和黨僅取得些微領先的多數，蔑視正常政府運作的極右派陣營堅持不妥協，想要成為新任眾院議長的候選人在追逐權力的過程中，面對極右派時變得予取予求。

未來兩年，眾院可能連某些最基本的任務都無法順利完成，包括審查包括國防開銷在內的政府預算、避免聯邦債務違約危機等。

麥卡錫將成為「史上最弱的眾院議長」？

議長遲遲無法誕生，眾院運作也無法開啟，如同失去功能的政府分枝。麥卡錫則對強硬的極右派做出更多讓步，爭取極右派幫忙投票的過程中，麥卡錫已經削減了自己出任議長之後的權力。

民主黨籍亞利桑納州聯邦眾議員蓋耶哥(Ruben Gallego)說，麥卡錫將成為「史上最弱的眾院議長」。

麥卡錫(左)為角逐眾院議長，連日來向反對他的共和黨籍保守派議員一票一票爭取支，圖...
麥卡錫(左)為角逐眾院議長，連日來向反對他的共和黨籍保守派議員一票一票爭取支，圖為他6日在第13輪投票後，與喬治亞州國會眾議員格林(右)套近乎。(路透)

蓋耶哥說，問題在於，麥卡錫同時害得眾院整個機構也變弱，只因為他想獲得議長頭銜的虛榮心，實際上卻是德不配位。

麥卡錫盟友、共和黨籍加州聯邦眾議員瓦拉道(David Valadao)則說，共和黨內溫和派越來越憂慮麥卡錫與極右派的談判結果，將讓極右派大幅擴權。

瓦拉道說：「很顯然的，我們滿擔心的。我並不樂見目前的發展。」

紐約時報報導，從麥卡錫對極右派讓步越來越多的狀況看來，第118屆眾議院將是非常難掌控的。權力擴大的極右派眾議員將可在任何時間推翻支出法案、啟動罷免議長，眾院也可能一開議就功能失常、全面癱瘓。

麥卡錫 眾院 共和黨

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