我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

狂扯自家後腿 共和黨極右派被稱「神學士20人」

回憶軍旅生涯 哈利新書曝「在阿富汗出任務殺死25人」

慶東正教聖誕 普亭下令停火36小時 烏克蘭不領情

編譯盧炯燊／綜合5日電
俄國總統普亭5日宣布因為東正教聖誕節，對烏克蘭停戰36小時。（歐新社）
俄國總統普亭5日宣布因為東正教聖誕節，對烏克蘭停戰36小時。（歐新社）

俄羅斯總統普亭5日宣布，在東正教聖誕節期間，對烏克蘭發動的特別軍事行動停火36個小時，是開戰11個月以來首次全面停火，但烏克蘭隨即回應表示不會停止戰鬥。

普亭的停火沒有預設條件，只下令俄軍從6日中午開始停止進攻烏克蘭一天半，因為很多東正教基督徒，包括在俄、烏生活的民眾是在1月6日及7日慶祝聖誕節。

普亭在停火令中又說：「我們呼籲烏克蘭方面也宣布停火，允許民眾在聖誕夜以及聖誕節參加敬拜活動。」

支持普亭的俄羅斯東正教會也呼籲烏克蘭境內交戰雙方實行聖誕停火，但基輔指稱這是虛偽陷阱而不予理會。

烏克蘭總統澤倫斯基甚至認為這是俄羅爭取時間重組入侵部隊，準備發動更多攻擊。他透過視頻指出，俄羅斯想利用聖誕節作為掩護，目的除暫時阻止烏軍在頓巴斯的推進，也把裝備、彈藥及兵員送到陣地附近。

澤倫斯基的高級顧問波多利亞克(Mykhailo Podolyak)指俄軍必須離開所占領的土地，只有這樣才會有臨時休戰。烏克蘭國家安全委員會秘書長丹尼洛夫(Oleksiy Danilov)也說不會與俄羅斯談判任何停戰協議。

美國總統拜登對普亭宣布停火表示「很有趣」(interesting)，認為是「普亭正在嘗試尋找氧氣(意即喘一口氣)」，但他沒有詳細說明。

國務院發言人普萊斯(Ned Price)也說，華盛頓對普亭聲明背後的意圖缺乏信心，又說停戰令似乎是一種休整、整頓、重組，最終重新進攻的策略。

聯合國秘書長的發言人杜雅里克(Stephane Dujarric)歡迎俄軍停火，但不能取代符合聯合國憲章及國際法的正義和平。

不少分析認為，最近戰場形勢對俄軍相當不利，尤其烏軍早前對頓內次克俄軍據點的打擊，一舉消滅烏克蘭方面宣稱的400多名俄軍，對俄軍士氣是個沉重打擊，因此必須有所調整。

停火也是給土耳其總統厄多安一個大面子，他剛與普亭通電話，之後與澤倫斯基通話，儼然成了俄烏衝突的斡旋者，普亭於是順水推舟。

卡內基國際和平基金會的俄羅斯問題專家斯塔諾瓦亞(Tatyana Stanovaya)認為，停火令「非常符合普亭的政治邏輯，即俄羅斯站在歷史正確的一邊，是為正義而戰。」

弔詭的是，去年俄烏開戰時，烏克蘭呼籲停火，俄羅斯強硬的拒絕，11個月過去後形勢倒轉，烏克蘭現在拒絕俄羅斯停火建議。

雖然普亭聲稱停火36小時，但烏克蘭並不理會，5日繼續朝俄軍發射火箭。（歐新社）
雖然普亭聲稱停火36小時，但烏克蘭並不理會，5日繼續朝俄軍發射火箭。（歐新社）

普亭 烏克蘭 俄羅斯

上一則

上任後首次 拜登周日訪美墨邊境 支持率1年來最高

下一則

助烏克蘭加強火力 拜登送布萊德雷戰車

延伸閱讀

普亭下令停火36小時 拜登受訪酸：我想他正試圖喘口氣

普亭下令停火36小時 拜登受訪酸：我想他正試圖喘口氣
普亭因1理由宣布停火36小時 烏克蘭批「偽善」拒絕

普亭因1理由宣布停火36小時 烏克蘭批「偽善」拒絕
烏克蘭政學界批俄停火聲明 憂普亭重整軍力

烏克蘭政學界批俄停火聲明 憂普亭重整軍力
普亭下令俄軍停火 烏克蘭不領情反批偽善

普亭下令俄軍停火 烏克蘭不領情反批偽善

熱門新聞

遭到巨浪襲擊的郵輪維京北極星號被損毀的船艙。(Getty Images)

搭郵輪遇惡浪「如撞上磚牆」 休士頓華女重傷喪命

2023-01-04 11:35
1月1日起，全美約有12州個人所得稅稅率調降，居民領薪時將有較多錢可拿到手。(路透)

「彷彿坐在錢堆上」全美2023爆空前減稅潮 為民紓困

2023-01-01 08:39
共和黨國會眾議員麥卡錫(中)在首輪議長投票時失利。(美聯社)

搞不定自己人…爭奪眾院議長 麥卡錫連輸3輪

2023-01-03 17:05
紐約布魯克林街頭一處檢測站，市民等待檢測，最近確診病例增加。（Getty Images）

更嚴重？變種XBB.1.5躍居新冠家族老大 美東北最多

2023-01-02 08:25
一架中國軍機在南海上方國際空域，進入一架美國空軍飛機10呎（3公尺）範圍內。（路透）

愈來愈危險…南海解放軍機逼近3公尺 美軍機急避讓

2022-12-29 15:33
半數以上民眾自承買不起房子，房屋滯銷。圖為麻州西伍德市的公寓房待售。(美聯社)

55%美國人買不起現住的房子 1/4千禧世代準備永遠租房

2023-01-02 02:30

超人氣

更多 >
華女收殺豬盤短信 名字、居住地…對方全知

華女收殺豬盤短信 名字、居住地…對方全知
維護腸道健康 營養師：保持這6項飲食習慣

維護腸道健康 營養師：保持這6項飲食習慣
曾被成龍要電話 網紅空姐動手術曬「濃妝床照」挨轟

曾被成龍要電話 網紅空姐動手術曬「濃妝床照」挨轟
專家：新冠不是大號流感 北京的患者中招很深

專家：新冠不是大號流感 北京的患者中招很深
有口福了…這10家連鎖牛排館今年都準備大肆展店

有口福了…這10家連鎖牛排館今年都準備大肆展店