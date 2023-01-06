慶東正教聖誕 普亭下令停火36小時 烏克蘭不領情

俄國總統普亭5日宣布因為東正教聖誕節，對烏克蘭停戰36小時。（歐新社）

俄羅斯 總統普亭 5日宣布，在東正教聖誕節期間，對烏克蘭 發動的特別軍事行動停火36個小時，是開戰11個月以來首次全面停火，但烏克蘭隨即回應表示不會停止戰鬥。

普亭的停火沒有預設條件，只下令俄軍從6日中午開始停止進攻烏克蘭一天半，因為很多東正教基督徒，包括在俄、烏生活的民眾是在1月6日及7日慶祝聖誕節。

普亭在停火令中又說：「我們呼籲烏克蘭方面也宣布停火，允許民眾在聖誕夜以及聖誕節參加敬拜活動。」

支持普亭的俄羅斯東正教會也呼籲烏克蘭境內交戰雙方實行聖誕停火，但基輔指稱這是虛偽陷阱而不予理會。

烏克蘭總統澤倫斯基甚至認為這是俄羅爭取時間重組入侵部隊，準備發動更多攻擊。他透過視頻指出，俄羅斯想利用聖誕節作為掩護，目的除暫時阻止烏軍在頓巴斯的推進，也把裝備、彈藥及兵員送到陣地附近。

澤倫斯基的高級顧問波多利亞克(Mykhailo Podolyak)指俄軍必須離開所占領的土地，只有這樣才會有臨時休戰。烏克蘭國家安全委員會秘書長丹尼洛夫(Oleksiy Danilov)也說不會與俄羅斯談判任何停戰協議。

美國總統拜登對普亭宣布停火表示「很有趣」(interesting)，認為是「普亭正在嘗試尋找氧氣(意即喘一口氣)」，但他沒有詳細說明。

國務院發言人普萊斯(Ned Price)也說，華盛頓對普亭聲明背後的意圖缺乏信心，又說停戰令似乎是一種休整、整頓、重組，最終重新進攻的策略。

聯合國秘書長的發言人杜雅里克(Stephane Dujarric)歡迎俄軍停火，但不能取代符合聯合國憲章及國際法的正義和平。

不少分析認為，最近戰場形勢對俄軍相當不利，尤其烏軍早前對頓內次克俄軍據點的打擊，一舉消滅烏克蘭方面宣稱的400多名俄軍，對俄軍士氣是個沉重打擊，因此必須有所調整。

停火也是給土耳其總統厄多安一個大面子，他剛與普亭通電話，之後與澤倫斯基通話，儼然成了俄烏衝突的斡旋者，普亭於是順水推舟。

卡內基國際和平基金會的俄羅斯問題專家斯塔諾瓦亞(Tatyana Stanovaya)認為，停火令「非常符合普亭的政治邏輯，即俄羅斯站在歷史正確的一邊，是為正義而戰。」