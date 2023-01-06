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助烏克蘭加強火力 拜登送布萊德雷戰車

編譯孫梁、記者張文馨／綜合報導

美方官員5日證實，美國將再提供28億5000萬元軍事援助給烏克蘭，其中包括50輛首次列入清單的M2布萊德雷裝甲，顯示拜登政府為了幫助烏克蘭擊退俄軍，向願提供火力更強大、更致命的武器。

歐洲盟友也加強對烏克蘭的武器援助，德國宣布提供裝甲運兵車和一套愛國者飛彈發射系統，法國將安排交運AMX-10 RC輪式裝甲車。烏克蘭總統澤倫斯基隨即發表講話，感謝盟國的援助。

但美國和歐洲盟國都沒有提供操作更複雜和射程更遠的重型主戰坦克，布萊德雷是步兵戰鬥車，但可發射托式反坦克飛彈而被稱為坦克殺手。

美國的最新軍援的50輛裝甲車是最大宗的軍援物資，將從庫存中提出運到烏克蘭，旨在春季作戰開始前，盡可能多提供烏軍更多軍用裝備和物資。軍援還包括悍馬車、防地雷伏擊車以及大量飛彈和其他彈藥。

拜登總統和德國總理蕭茲5日發表聯合聲明，表示美國將提供布萊德雷裝甲車，德國則提供鼬鼠式裝甲運兵車，但聲明中並沒說戰車的數量和費用。

拜登5日在內閣會議上說：「我們必須竭盡全力幫助烏克蘭人抵抗俄羅斯入侵，俄羅斯沒有放緩行動，他們一年前開始的野蠻入侵沒有停止。」

拜登也在內閣會議中透露，將再提供烏克蘭一套愛國者飛彈。

烏克蘭總統澤倫斯基說：「我感謝拜登總統和蕭茲總理的援助，這是非常重要的決定，將加強我們的防衛能力。我們即將有新的愛國者系統和火力強大的戰車，這是烏克蘭的偉大勝利。」

美國上月宣布首次向烏克蘭提供愛國者飛彈，為西方國家援烏的最先進防空飛彈。

布萊德雷裝甲車是以履帶行進，防護力強，比坦克輕盈靈活，除三名乘員外，可搭載五到六名步兵，除可將兵員安全送抵前線，步兵也可不下車即在車上進行戰鬥。

五角大廈發言人表示，布萊德雷裝甲車可為烏軍提供防衛和進攻能力，改變戰場的平衡。

烏克蘭 拜登 德國

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