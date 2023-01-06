美驅逐艦鍾雲號穿越台海 展現對印太承諾

美國鍾雲號5日通過台灣海峽，聲稱是行使在公海上執行任務的權利。（路透）

美國海軍5日宣布，驅逐艦鍾雲號（USS Chung-Hoon）當天穿越台灣海峽，這是2023年第一艘穿越台海航行的美國軍艦。

海軍發言人魏德曼（Kristina Wiedemann）說，這次航行根據國際法，在別國的領海之外，「展現美國維持印度洋-太平洋為自由且開放海域的承諾。」她說，美軍在國際法容許的任何地方，都會飛行、航行、作業。

美國認為的常規、合法航行，在中國眼裡很不是滋味，美國糾集英國、加拿大等民主盟邦的艦艇穿越台灣海峽，更讓北京 不滿。

鍾雲號是伯克級驅逐艦（Arleigh-Burke class destroyer），2004年開始服役，目前配屬第七艦隊尼米茲號航空母艦打擊群第九驅逐艦中隊，駐節在夏威夷珍珠港海軍基地。

這艘戰艦以華裔海軍少將鍾雲命名，紀念他在第二次世界大戰期間，與日本 的神風特攻隊交戰時，表現英勇。

上月，中國人民解放軍海軍戰鬥機在南中國海「不安全、非專業」迫近一架美國空軍偵察機，迫使美機採取緊急安全措施；上周，根據中國媒體報導，中共空軍飛機穿越台海中線、侵入台灣飛行識別區42架次，進行所謂「打擊」演習。

獨立智庫美國海軍研究所（U.S. Naval Institute）新聞網2日報導，中國海軍遼寧號航母打擊群結束兩周在菲律賓海的演習後，轉往東海，預計短暫航行西太平洋後返航。

日本國防部 說，中國無人駕駛偵察機1日和2日都在東海和太平洋之間，穿越宮古海峽來回。中國艦艇、飛機和無人機經常穿越這條155哩，介於琉球和宮古島之間的海峽，日本軍方也時常跟蹤監視。

根據「看不見的屏障：決定台灣命運的第七艦隊」一書所載，鍾雲在二次大戰期間曾英勇抵抗日軍神風特攻飛機攻擊，因而獲頒美國第二高作戰榮譽勳章。該書作者艾里曼（Bruce Elleman）寫道，美國2009年派出鍾雲號，護航在南海遭中國船隻騷擾的美國海軍研究船無暇號（USNS Impeccable, T-AGOS-23），不僅有著「諷刺」意味，同時也提醒中方，「兩國在二次大戰期間曾是對抗日本的緊密盟邦，也同時展現美方不會對公海自由原則作出讓步的決心。」