我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

狂扯自家後腿 共和黨極右派被稱「神學士20人」

回憶軍旅生涯 哈利新書曝「在阿富汗出任務殺死25人」

美驅逐艦鍾雲號穿越台海 展現對印太承諾

記者張聲肇、張文馨／綜合報導
美國鍾雲號5日通過台灣海峽，聲稱是行使在公海上執行任務的權利。（路透）
美國鍾雲號5日通過台灣海峽，聲稱是行使在公海上執行任務的權利。（路透）

美國海軍5日宣布，驅逐艦鍾雲號（USS Chung-Hoon）當天穿越台灣海峽，這是2023年第一艘穿越台海航行的美國軍艦。

海軍發言人魏德曼（Kristina Wiedemann）說，這次航行根據國際法，在別國的領海之外，「展現美國維持印度洋-太平洋為自由且開放海域的承諾。」她說，美軍在國際法容許的任何地方，都會飛行、航行、作業。

美國認為的常規、合法航行，在中國眼裡很不是滋味，美國糾集英國、加拿大等民主盟邦的艦艇穿越台灣海峽，更讓北京不滿。

鍾雲號是伯克級驅逐艦（Arleigh-Burke class destroyer），2004年開始服役，目前配屬第七艦隊尼米茲號航空母艦打擊群第九驅逐艦中隊，駐節在夏威夷珍珠港海軍基地。

這艘戰艦以華裔海軍少將鍾雲命名，紀念他在第二次世界大戰期間，與日本的神風特攻隊交戰時，表現英勇。

上月，中國人民解放軍海軍戰鬥機在南中國海「不安全、非專業」迫近一架美國空軍偵察機，迫使美機採取緊急安全措施；上周，根據中國媒體報導，中共空軍飛機穿越台海中線、侵入台灣飛行識別區42架次，進行所謂「打擊」演習。

獨立智庫美國海軍研究所（U.S. Naval Institute）新聞網2日報導，中國海軍遼寧號航母打擊群結束兩周在菲律賓海的演習後，轉往東海，預計短暫航行西太平洋後返航。

日本國防部說，中國無人駕駛偵察機1日和2日都在東海和太平洋之間，穿越宮古海峽來回。中國艦艇、飛機和無人機經常穿越這條155哩，介於琉球和宮古島之間的海峽，日本軍方也時常跟蹤監視。

根據「看不見的屏障：決定台灣命運的第七艦隊」一書所載，鍾雲在二次大戰期間曾英勇抵抗日軍神風特攻飛機攻擊，因而獲頒美國第二高作戰榮譽勳章。該書作者艾里曼（Bruce Elleman）寫道，美國2009年派出鍾雲號，護航在南海遭中國船隻騷擾的美國海軍研究船無暇號（USNS Impeccable, T-AGOS-23），不僅有著「諷刺」意味，同時也提醒中方，「兩國在二次大戰期間曾是對抗日本的緊密盟邦，也同時展現美方不會對公海自由原則作出讓步的決心。」

日本 北京 國防部

上一則

防疫情輸入 美7機場實行自願篩檢 旅客含中國和周邊30國

下一則

眾議長選舉3天仍難產 麥卡錫11連敗破百年紀錄

延伸閱讀

國會暴亂2周年 民粹主義瀰漫社會對立依舊

國會暴亂2周年 民粹主義瀰漫社會對立依舊
前海軍少將夏復翔涉共諜案 自奉儉樸被稱「鯊魚皮」

前海軍少將夏復翔涉共諜案 自奉儉樸被稱「鯊魚皮」
岸田文雄13日晤拜登 美日11日先舉行安全諮商會議

岸田文雄13日晤拜登 美日11日先舉行安全諮商會議
美燃料庫存減少帶動油價上漲 金價則從6個月高點回落

美燃料庫存減少帶動油價上漲 金價則從6個月高點回落

熱門新聞

遭到巨浪襲擊的郵輪維京北極星號被損毀的船艙。(Getty Images)

搭郵輪遇惡浪「如撞上磚牆」 休士頓華女重傷喪命

2023-01-04 11:35
1月1日起，全美約有12州個人所得稅稅率調降，居民領薪時將有較多錢可拿到手。(路透)

「彷彿坐在錢堆上」全美2023爆空前減稅潮 為民紓困

2023-01-01 08:39
共和黨國會眾議員麥卡錫(中)在首輪議長投票時失利。(美聯社)

搞不定自己人…爭奪眾院議長 麥卡錫連輸3輪

2023-01-03 17:05
紐約布魯克林街頭一處檢測站，市民等待檢測，最近確診病例增加。（Getty Images）

更嚴重？變種XBB.1.5躍居新冠家族老大 美東北最多

2023-01-02 08:25
一架中國軍機在南海上方國際空域，進入一架美國空軍飛機10呎（3公尺）範圍內。（路透）

愈來愈危險…南海解放軍機逼近3公尺 美軍機急避讓

2022-12-29 15:33
半數以上民眾自承買不起房子，房屋滯銷。圖為麻州西伍德市的公寓房待售。(美聯社)

55%美國人買不起現住的房子 1/4千禧世代準備永遠租房

2023-01-02 02:30

超人氣

更多 >
華女收殺豬盤短信 名字、居住地…對方全知

華女收殺豬盤短信 名字、居住地…對方全知
維護腸道健康 營養師：保持這6項飲食習慣

維護腸道健康 營養師：保持這6項飲食習慣
曾被成龍要電話 網紅空姐動手術曬「濃妝床照」挨轟

曾被成龍要電話 網紅空姐動手術曬「濃妝床照」挨轟
專家：新冠不是大號流感 北京的患者中招很深

專家：新冠不是大號流感 北京的患者中招很深
有口福了…這10家連鎖牛排館今年都準備大肆展店

有口福了…這10家連鎖牛排館今年都準備大肆展店