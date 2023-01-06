美中南太平洋角力 華府將重開駐索羅門使館

拜登政府正在推進重開美國駐南太平洋島國索羅門群島大使館 的計畫。中國對太平洋地區日益強勢，華府此舉與北京 互別苗頭的較勁意味濃厚。

美聯社報導，國務院 已經通報國會，不久之後將在索羅門群島首都荷尼阿拉(Honiara)一處前美國領事館所在地設立臨時大使館，最初將由兩名美國外交官和五名當地雇員組成，每年經費為180萬美元。國務院規畫最終將設立常設設施，並且雇用更多人員。

國務院在將近一年前曾經通報國會，強調中國的區域影響力與日俱增，重開駐索羅門大使館已成為當務之急。自從去年2月的國務院通報以來，索羅門已與中國簽定一項安全協議，迫使美國數度派遣高階代表團走訪當地固樁。

美國於1993年關閉在荷尼阿拉的大使館，那是冷戰後裁減全球外交人員和調整優先事項的一環，但美國現在確定中國崛起成為區域和全球強權，必須納入抗衡北京的印太戰略予以正視，更別提是在第二次世界大戰太平洋戰場主要戰役之一的索羅門，當地挺美情緒曾經高張。

國務院去年12月23日通報國會指出：「我們認為對索羅門群島關係遭到削弱。中華人民共和國運用其慣用的浮誇承諾、高額基礎建設貸款支票、高風險借貸等招術，積極尋求與索羅門群島政壇和商界菁英接觸。」

國務院強調，美國必須在荷尼阿拉建立常設外交機構，以有效平衡中國日增的影響力，並且深化美方與該地區的接觸，使這個區域的重要性名實相符。

2019年索羅門轉向與中華人民共和國建交，與台灣的中華民國斷交。

自從拜登政府於去年2月首次宣布重開駐索羅門群島大使館計畫以來，索羅門群島採取行動與中國簽定安全協議，引發外界憂心北京恐在當地建立軍事基地。與對其他太平洋島國如出一轍，中國也增加對索羅門的經濟和基礎建設援助。

去年4月與北京簽定上述協議後，索羅門群島總理曾向美國及諸如澳洲、紐西蘭等其他西方盟國保證，他不會讓中國在當地建立海軍基地。不過，這番保證卻無法消除外界對中國意圖的憂慮。

國務院發言人普萊斯（Ned Price）5日在記者會上預告，美日外長與防長將於11日在國務院舉行2+2安全諮商會議，勢必會提到中國和北韓帶來的挑戰。普萊斯表示，中方在南海的爭議與脅迫行動向來是美國與盟友夥伴、與北京討論的固定話題。