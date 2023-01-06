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WTO：中控訴美晶片管制爭端 台要求加入磋商

記者張文馨／華盛頓報導
台灣以台澎金馬關稅區會員名義向世貿組織提出對美限制晶片的仲裁，身為美國盟友，台灣此動作頗不尋常。（路透）
台灣以台澎金馬關稅區會員名義向世貿組織提出對美限制晶片的仲裁，身為美國盟友，台灣此動作頗不尋常。（路透）

世界貿易組織（WTO）5日公布訊息，台灣3日要求加入由中國在去年12月15日提出，名為「美國針對特定半導體和其他產品及其相關服務與科技」的爭端解決機制。一直被視為親美的台灣政府此一動作，引起高度關注。

在此之前，中國已為美國去年10月針對中國發動的晶片業出口限制，狀告WTO；美國貿易內情（Inside U.S. Trade）新聞網5日報導，台灣向WTO要求加入中方所發起的爭端解決機制，挑戰華府對北京實施的先進晶片出口管制。

美國盟友首提出 引起高度關注

新聞網報導，台灣本周加入中方提起的爭端解決程序，成為第二個採取行動的WTO會員；台灣是第一個這麼做的美國盟友，報導提及美國聯合南韓、日本和台灣組成半導體聯盟Chip 4。

中國上月在WTO控訴美國針對中國實施晶片管制，其商務部在聲明表示，美方濫用國家安全概念和出口管制措施，阻礙晶片等產品的正常國際貿易，威脅全球供應鏈穩定，破壞國際秩序。

根據WTO公布的訊息，以「台灣、澎湖、金門、馬祖個別關稅領域」為名的會員台灣3日要求加入中方去年12月15日提議的爭端解決機制。

台灣表示，美國是台灣重要的貿易夥伴，台灣在全球半導體市場扮演重要的供應者，且亟欲希望了解，「這項爭端將如何影響我們雙邊貿易和全球市場中的半導體產品供需。」

台灣表示，台灣的半導體產業在2021年占全球半導體收入的26%，並在特定先進半導體晶片市場占比61%，台灣對此有著明確和實質的利益，「並要求加入磋商會議。」

新聞網報導指出，中國已向WTO申請，但美中還沒展開磋商；若還是不能解決，中國可以主張建立一個爭端解決小組來處理。

拜登去年出席台積電在亞利桑那的新廠移機典禮，嶄新的廠辦前有「打造更好的美國」標語...
拜登去年出席台積電在亞利桑那的新廠移機典禮，嶄新的廠辦前有「打造更好的美國」標語。(中央社)

美拉攏台積電動作 在台掀爭議

台灣的晶片業龍頭台積電去年12月才在拜登總統出席下，在亞利桑納州舉行大規模的移機典禮，並加碼宣布投入三奈米製程；但美國拉攏台積電的動作，也在台灣內部引起極大爭議，反對者質疑台灣高科技優勢會被掏空。

WTO 晶片 台積電

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