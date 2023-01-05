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美媒：台灣要求加入北京在WTO挑戰美國晶片出口管制

記者張文馨／華盛頓即時報導

世界貿易組織（WTO）5日公布訊息，台灣3日要求加入由中國在去年12月15日提出，名為「美國針對特定半導體和其他產品及其相關服務與科技」的爭端解決機制。

在此之前，中國已為美國去年10月針對北京發動的晶片業出口限制，狀告WTO；美國貿易內情（Inside U.S. Trade）新聞網5日報導，台灣WTO要求加入中方所發起的爭端解決機制，挑戰華府對北京實施的先進晶片出口管制。

新聞網報導，台灣本周加入中方提起的爭端解決程序，成為第二個採取行動的WTO會員；台灣是第一個這麼做的美國盟友，報導提及美國聯合南韓、日本和台灣組成半導體聯盟Chip 4。

中國上月在WTO控訴美國針對中國實施晶片管制，其商務部在聲明表示，美方泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，阻礙晶片等產品的正常國際貿易，威脅全球供應鏈穩定，破壞國際秩序。

根據WTO公布的訊息，以「台灣、澎湖、金門、馬祖個別關稅領域」為名的會員台灣3日要求加入中方去年12月15日提議的爭端解決機制。

台灣表示，美國是台灣重要的貿易領夥伴，台灣在全球半導體市場扮演重要的供應者，且亟欲希望了解，「這項爭端將如何影響我們雙邊貿易和全球市場中的半導體產品供需。」

台灣表示，台灣的半導體產業在2021年占全球半導體收入的26%，並在特定先進半導體晶片市場占比61%，台灣對此有著明確和實質的利益，「並要求加入磋商會議。」

新聞網報導表示，中國已向WTO申請，但美中還沒展開磋商；若還是不能解決，中國可以主張建立一個爭端解決小組來處理。

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