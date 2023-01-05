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美中南太平洋角力 華府將重開駐索羅門群島大使館

中央社／華盛頓5日綜合外電報導
美國總統拜登政府正在推進重開美國駐南太平洋島國索羅門群島大使館的計畫。（美聯社）
美國總統拜登政府正在推進重開美國駐南太平洋島國索羅門群島大使館的計畫。（美聯社）

美國總統拜登政府正在推進重開美國駐南太平洋島國索羅門群島大使館的計畫。中國對太平洋地區日益強勢，華府此舉與北京互別苗頭的較勁意味濃厚。

美聯社報導，美國國務院已經通報國會，不久之後將在索羅門群島首都荷尼阿拉（Honiara）一處前美國領事館所在地設立臨時大使館，最初將由兩名美國外交官和5名當地雇員組成，每年經費為180萬美元。國務院規劃最終將設立常設設施，並且僱用更多人員。

國務院在將近一年前曾經通報國會，強調中國的區域影響力與日俱增，重開駐索羅門大使館已成為當務之急。自從去年2月那份國務院通報以來，索羅門已經與中國簽定一項安全協議，迫使美國數度派遣高階代表團走訪當地固樁。

美國於1993年關閉在荷尼阿拉的大使館，那是冷戰後裁減全球外交人員和調整優先事項的一環。但美國現在確定中國崛起成為區域和全球強權，必須納入抗衡北京的印太戰略予以正視，更別提是在第二次世界大戰太平洋戰場主要戰役之一的索羅門，當地挺美情緒曾經高張。

國務院去年12月23日通報國會指出：「我們認為對索羅門群島關係遭到削弱。中華人民共和國運用其慣用的浮誇承諾、高額基礎建設貸款支票、高風險借貸等招術，積極尋求與索羅門群島政壇和商界菁英接觸。」

國務院強調，美國必須在荷尼阿拉建立常設外交機構，以有效平衡中國日增的影響力，並且深化美方與該地區的接觸，使這個區域的重要性名實相符。

自從拜登政府於去年2月首次宣布重開駐索羅門群島大使館計畫以來，索羅門群島採取行動與中國簽定安全協議，引發外界憂心北京恐在當地建立軍事基地。與對其他太平洋島國如出一轍，中國也增加對索羅門的經濟和基礎建設援助。

去年4月與北京簽定上述協議後，索羅門群島總理曾向美國及諸如澳洲、紐西蘭等其他西方盟國保證，他不會讓中國在當地建立海軍基地。不過，這番保證卻無法消除外界對中國意圖的憂慮。

國務院 大使館 北京

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