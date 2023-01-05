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退選vs.當選 麥卡錫議長之爭還有「第3結局」？

編譯盧炯燊／綜合4日電

共和黨掌控的國會眾院，4日經過第六輪的投票後仍然未能選出議長，麥卡錫(Kevin McCarthy)最終能不能拿下議事槌目前仍是未知數，國會山莊報(The Hill)分析，議長選舉如何發展目前最少有三種可能。

麥卡錫退選 史卡利斯遞補

史卡利斯(Steve Scalise)是眾院共和黨第二號人物，也是麥卡錫明顯的「備胎」；反麥派一直以來認為，麥卡錫應該退選讓路給其他人。

儘管眾院「自由黨團」(Freedom Caucus)創辦人喬登(Jim Jordan)獲得反麥派支持，但史卡利斯是最明顯的替代人選。不過史卡利斯早已表態支持麥卡錫，3日在眾院發言更重申這個立場。

然而即使麥卡錫願意讓路給史卡利斯，但兩人意識形態相同，反麥派未必會支持史卡利斯；此外，目前支持麥卡錫的眾議員還不願意考慮史卡利斯。

兩黨溫和派合作找替代案

屬於溫和派的內布拉斯加州共和黨籍眾議員貝肯(Don Bacon)表明，如果反麥派認為可以透過無限次投票把麥卡錫拉下馬的話，他一定不會讓這些人得逞。他警告，若一小撮人拒絕歸隊、不按規矩，那他們將跨越黨派，找出兩黨都同意的共和黨人出任議長。

屬溫和派的前密西根州共和黨籍眾議員厄普頓(Fred Upton)已被提議作為可能的替代人選；厄普頓在期中選舉沒有競選連任，但眾院的規則沒有要求議長必須是現任議員。

厄普頓沒有排除這個可能性，他向媒體說，擔任議長是「一個我從未拒絕的有趣建議」。

加州民主黨籍眾議員卡納(Ro Khanna)表示願意與共和黨人合作尋找妥協方案， 但任何與民主黨的合作都會付出高昂代價。首先是共和黨不能利用債務上限或政府停擺來挾持國家； 其次共和黨沒有傳票權對總統展開無意義的調查。

報導認為，由此看來兩黨合作的可能性不高。

仍由麥卡錫贏得最後勝利

麥卡錫與的盟友仍在努力尋找方法，爭取沒有投票給他的共和黨人。

按正常來說，獲選者必須最少獲得218票的支持，然而麥卡錫3日與盟友會議後表示，民主黨對手多輪投票都是212票，而他自己最多曾有202票，因此從技術上來說，只需要再獲得11票就可以獲勝。

他說，「民主黨有212票，你得了213票，其他人不說別的名字，你就贏了。」

但目前未知麥卡錫如何說服反對他的人，但最少是反麥派之一的德州國會眾議員羅伊(Chip Roy)已表示反對，他不認為這是獲得強大領導地位的正確之道。

麥卡錫的也可以選擇保持耐心，耗得反對他的人最終轉過頭來支持他。這個可能性也最大。

麥卡錫 共和黨 眾院

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