想全面混亂？共和黨反麥卡錫議員 也曾反對貝納、萊恩

佛羅里達州聯邦眾議員蓋茨。(美聯社)

眾院共和黨 領袖麥卡錫 (Kevin McCarthy)爭取出任議長，卻遭到黨內極右派強硬阻擋；美聯社報導分析，現在反對麥卡錫的保守派共和黨員，與過去反對共和黨籍眾院議長貝納(John Boehner)、萊恩(Paul Ryan)的是同一批人。

報導指出，共和黨內極右派長期以來一直想跟兩黨黨團高層開戰，向來不贊成兩黨協商同意的重大法案。

反對麥卡錫出任議長的共和黨眾議員 當中，許多來自強硬右派組織「眾院自由黨團」(House Freedom Caucus)。先前的共和黨籍前任議長貝納、萊恩也跟「眾院自由黨團」關係惡劣。

貝納曾在接受「浮華世界」(Vanity Fair)雜誌訪問時說，「眾院自由黨團」成員說不出究竟為何要擔任眾議員，說不清他們到底要反對什麼，「這些人是無政府主義者，想要全面混亂，把所有事物都打倒，一切重新來過，他們的心態就是如此」。

然而，「眾院自由黨團」大多數成員還是支持麥卡錫出任議長，持反對立場者則說是為了選民而抗爭，要求改變議事程序，好讓國會議員扮演更重要的角色，而不是只能在最終版決議投票贊成或反對。

反對麥卡錫的共和黨眾議員說，希望爭取更多修改法案的機會，要求延長法案辯論時間，對於日後罷黜議長時，則希望恢復任何眾議員都能強行交付表決的權力，以便成立究責制度。

維吉尼亞州聯邦眾議員古德。(美聯社)

亞利桑納州聯邦眾議員畢格斯。(美聯社)

反對麥卡錫的幾位主要人物包括最早出面公開表示不贊成麥卡錫出任議長的共和黨維吉尼亞州聯邦眾議員古德(Bob Good)，以及在3日第一輪投票時提名自己以跟麥卡錫互別苗頭的共和黨亞利桑納州聯邦眾議員畢格斯(Andy Biggs)，開票結果畢格斯獲得10票。

科羅拉多州聯邦眾議員布波特。(美聯社)

眾院保守派自由黨團」主席、眾議員培瑞。(美聯社)

共和黨籍科羅拉多州聯邦眾議員布波特(Lauren Boebert)、共和黨籍佛羅里達州聯邦眾議員蓋茨(Matt Gaetz)以及「眾院自由黨團」現任主席、賓州聯邦眾議員培瑞(Scott Perry)都是眾院挺川大將，大力反對麥卡錫出任議長。

德州聯邦眾議員羅伊。(美聯社)

共和黨籍德州聯邦眾議員羅伊(Chip Roy)則說，反對麥卡錫並非私人恩怨，而是希望對立法程序做出修改。羅伊推派的議長人選則有喬登(Jim Jordan)、唐納德斯(Byron Donalds)。