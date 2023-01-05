極右派想爭低階議員實權 才釀眾院議長難產

眾院議長難產，多數黨共和黨 領袖麥卡錫 兩日投票下來都無法順利當選，紐約時報4日認為這不光代表對他個人的愛恨情仇，而且是一群極右派保守人士出於深沈的意識形態，想剝奪聯邦政府的經費、破壞並解散聯邦政府，而翻修國會的運作方式，讓他們更能稱心如意。

這群唱麥卡錫反調的人施壓，要求聯邦預算要收支平衡，也就是不准有任何赤字開支，另要求設下特殊規定，讓國會議員得把聯邦部會局處預算砍到一毛也不剩、開除政府工人。

這些極右派還想讓取得專款變得更難，無法把聯邦資金撥往個別專案；他們希望大力強化與墨西哥邊界、解散國稅局、用消費稅來取代聯邦所得稅。

為遂行目標，他們長久以來推動改革眾院運作的方式，容許個別低階眾議員 對議案取得更大影響力；保守派長期以來抱怨由上而下的權力結構。

他們指責大多數高層的妥協，低階國會議員都被排除，未能參與；工作量沈重，無法在截止日前做完，已致參眾兩院領袖自行達成龐大的立法協議，然後沒多少時間審議就強行通過；去年12月通過約1兆7000億元的政府開支法案就是最新一例。

帶頭讓麥卡錫無法當上議長的眾議員戈薩(Paul Gosar，亞利桑納州)說，華府之爛全美盡知；智者跟他講，好的程序能造出好的政策及政治，因此必須回歸那種程序。

雖說麥卡錫已經矢言要做一系列變革，旨在讓低階議員在過程中有更大置喙餘地，但這群極右共和黨人要求他做出保證，必須支持他們的要求，讓他們在眾院委員會取得有實權的地位，這些麥卡錫辦不到。

他們還要求麥卡錫不得在共和黨開放的黨內初選，資助挑戰者，基本上就是要他保證，不得以更主流的人選來取代右翼保守派候選人；這一點麥卡錫倒經常想那麼做。

科羅拉多州共和黨眾議員巴克(Ken Buck)支持麥卡錫，他承認很多同黨眾議員很沮喪，也表示這次共和黨內鬥的一大要素關係到「透明」。