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拜登肯州推基建法：眾院議長之爭「不關我的事」

記者胡玉立／綜合報導
新一屆國會眾院的新議長遲遲難產，已過兩天，所有議事均無法啟動開工，全面停擺。(美聯社)
新一屆國會眾院的新議長遲遲難產，已過兩天，所有議事均無法啟動開工，全面停擺。(美聯社)

當眾院共和黨團群龍無首的亂局持續時，拜登總統4日以一種完美的對比，彰顯他強調自己「願意擁抱兩黨合作」的價值觀和妥協特長：與長期以來阻止其施政的參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)，一起現身肯塔基州布倫特斯賓塞大橋(Brent Spence Bridge)，力推兩黨通過的基礎建設開支法案。

這次罕見的聯合露面是來自拜登的努力，他希望選民能夠關注他上任頭兩年，兩黨有達成一致的時刻。拜登站在麥康諾身旁說：「我們在很多事情上意見分歧，但重要的是：他是個言而有信的人。你可以指望他的承諾，而他也願意找到共同點。」

在出發前往肯塔基州前，拜登曾針對眾院遲遲未能選出議長表示，這是全世界都在關注的共和黨尷尬時刻。他在白宮告訴記者，議長之爭「不關我的事」，但他強調他的兩黨合作行動與共和黨內鬥之間的對比。

政治高招 此時強調兩黨合作 

紐約時報指出，3日麥康諾和拜登共乘綽號「野獸」(The Beast)的總統專用座車，連袂同赴麥康諾家鄉肯州，慶祝該州大橋獲16億元聯邦翻新經費補助的活動；以前只有總統盟友才有這項殊榮。在華府僵局令選民失望厭惡之際，拜登和麥康諾藉由強調兩黨合作，與國會山莊的混戰保持距離，不失為政治高招。

大橋現場，麥康諾一方面讚揚拜登簽署基建法案，一方面點出華府持續面臨的分歧；「我們都知道現在是真正的黨派時代，」麥康諾說：「但我覺得，無論誰當選，一旦一切結束，我們就該找出彼此可以達成共識的事情，努力去做；即便我們在其他事情上存在很大分歧。」

紐時指出 遲早出現政治分歧

但紐時指出，無論是拜登或麥康諾都不太可能放棄自己的利益，雙方肯定會在未來兩年內出現政治分歧。拜登曾在沒有任何共和黨議員投票支持下，推動數兆元聯邦支出方案；麥康諾幾十年來始終是黨派鬥士，他阻止民主黨最高法院大法官人選，在拜登力推的免費學前教育、家庭假、移民等民主黨優先事務上，也一直扮演阻擋民主黨的角色。

即使拜登和麥康諾能再次達成類似妥協，共和黨控制的眾議院在麥卡錫或其他人領導下，也不太可能這樣做。

但就目前來看，白宮官員押注，類似這次肯州之行的活動，將傳遞一個正面信息：拜登的白宮已看到了兩黨妥協的空間。

拜登 麥康諾 共和黨

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