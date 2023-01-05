我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

電商龍頭亞馬遜執行長證實 裁員超過1.8萬人、幅度約6%

工作簽證費大漲3到4倍 H-1B從470元調漲至1595元

眾議長選舉 麥卡錫6輪仍未過 拜登：讓美有點尷尬

記者張文馨／華盛頓報導
麥卡錫（中）在眾院第二天會議的三輪投票中，仍無法出線當選議長。圖為共和黨同僚麥克亨利（左）、艾默（右）在議場中與麥卡錫協商。（美聯社）
麥卡錫（中）在眾院第二天會議的三輪投票中，仍無法出線當選議長。圖為共和黨同僚麥克亨利（左）、艾默（右）在議場中與麥卡錫協商。（美聯社）

聯邦眾院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）第二天挑戰議長仍失利，眾院4日中午復會，三輪選舉下來，以共和黨極右翼「自由黨團」為首的保守派人士，依然反對麥卡錫；眾院最後表決休會，議長選戰變成延長賽，將進入第三天。

眾院3日開議，第一項處理事項就是選舉議長，共和黨雖握有微弱多數，卻無法整合票源，導致議長難產，重演百年前狀況。

眾院第二天議程仍無法選出議長，六度闖關失敗的麥卡錫（中左）在議場中與同僚艾默（中...
眾院第二天議程仍無法選出議長，六度闖關失敗的麥卡錫（中左）在議場中與同僚艾默（中右）頻頻討論。（美聯社）

「國際都在看」拜登盼團結

拜登總統稱，國會議員協調這麼久卻沒有結果，這讓美國有點尷尬，無助於美國的國際形象，其他國際成員都在看，期盼國會議員能團結行事。

前總統川普4日上午公開支持麥卡錫出任議長，但保守派不為所動。

4日共舉行3輪投票，結果重演前一天，20名保守派議員支持佛羅里達州共和黨籍聯邦眾議員唐納德斯（Byron Donalds）。

1人投出席票 降低當選門檻

前幾輪支持麥卡錫的共和黨籍印第安納州聯邦眾議員斯帕茲（Victoria Spartz）投「出席票」，不投贊成也不投反對，來降低議長當選門檻至217票；然而，麥卡錫得201票，距離當選門檻還差16票。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，435席國會議員選舉議長，通常當選門檻為過半數的218票；若一定數量的議員們選擇不投票或在現場投「出席票」，則能降低當選門檻；聯邦眾議員裴洛西（Nancy Pelosi）2021年以216票當選議長。

根據規定，若無法取得過半多數，要重複選舉至產生人選。

麥卡錫：進展頗豐但還沒談好

3輪投票後眾院休會，麥卡錫趁機與共和黨各陣營討論，他傍晚短暫露面表示，進展頗豐但還沒談好，還需要更多協商時間。

共和黨分頭協商 恐拖到周末

共和黨議員分頭協商，自由黨團（Freedom Caucus）主席、賓州聯邦眾議員派瑞（Scott Perry）說，討論小有進展，不過他也預告，這場選舉可能進行到周末。

德州聯邦眾議員羅伊（Chip Roy）肯定和麥卡錫陣營的討論有效果，CNN報導，麥卡錫所屬的政治行動委員會國會領袖基金（CLF）同意保守派的要求，不在共和黨鐵票區的公開席次初選選戰中挹注資金。

然而，死硬派如佛羅里達州聯邦眾議員蓋茨（Matt Gaetz）和科羅拉多州聯邦眾議員布波特（Lauren Boebert）在和麥卡錫協商後重申「堅決反麥」立場。

蓋茨說，麥卡錫相當絕望，因為他的選票基礎正在流失，「我準備好整晚投、整周投、整月投，我都不會投給他。」布波特則說，應該找出一個大家都能接受的候選人。

亞利桑納州聯邦眾議員畢格斯（Andy Biggs）與維吉尼亞州聯邦眾議員古德（Bob Good）對CNN表示，他們依然強烈反對麥卡錫。

晚間8時眾院復會，共和黨立即提議休會至隔天，但這次民主黨拒絕配合，全員投下反對票，打算以冗長重複的議長投票來凸顯共和黨的分裂和無效率。

共和黨以2票之差順利通過休會至5日中午，為麥卡錫爭取協商時間。(相關報導見A3)

麥卡錫 共和黨 眾議員

上一則

為麥卡錫催票 川普訊息連發：別把大勝變大敗

下一則

工作簽證費擬大漲3-4倍 H-1B恐漲至1595元

延伸閱讀

拜登：考慮向烏克蘭提供布萊德雷戰車

拜登：考慮向烏克蘭提供布萊德雷戰車
眾院議長選舉6輪仍「難產」 麥卡錫再丟1票

眾院議長選舉6輪仍「難產」 麥卡錫再丟1票
眾院議長選舉DAY 2 麥卡錫挑戰賽持續中

眾院議長選舉DAY 2 麥卡錫挑戰賽持續中
川普為黨內「混亂」抨擊麥康諾趙小蘭夫婦 拒說是否仍挺麥卡錫選議長

川普為黨內「混亂」抨擊麥康諾趙小蘭夫婦 拒說是否仍挺麥卡錫選議長

熱門新聞

遭到巨浪襲擊的郵輪維京北極星號被損毀的船艙。(Getty Images)

搭郵輪遇惡浪「如撞上磚牆」 休士頓華女重傷喪命

2023-01-04 11:35
1月1日起，全美約有12州個人所得稅稅率調降，居民領薪時將有較多錢可拿到手。(路透)

「彷彿坐在錢堆上」全美2023爆空前減稅潮 為民紓困

2023-01-01 08:39
共和黨國會眾議員麥卡錫(中)在首輪議長投票時失利。(美聯社)

搞不定自己人…爭奪眾院議長 麥卡錫連輸3輪

2023-01-03 17:05
紐約布魯克林街頭一處檢測站，市民等待檢測，最近確診病例增加。（Getty Images）

更嚴重？變種XBB.1.5躍居新冠家族老大 美東北最多

2023-01-02 08:25
一架中國軍機在南海上方國際空域，進入一架美國空軍飛機10呎（3公尺）範圍內。（路透）

愈來愈危險…南海解放軍機逼近3公尺 美軍機急避讓

2022-12-29 15:33
半數以上民眾自承買不起房子，房屋滯銷。圖為麻州西伍德市的公寓房待售。(美聯社)

55%美國人買不起現住的房子 1/4千禧世代準備永遠租房

2023-01-02 02:30

超人氣

更多 >
搭郵輪遇惡浪「如撞上磚牆」 休士頓華女重傷喪命

搭郵輪遇惡浪「如撞上磚牆」 休士頓華女重傷喪命
華裔工程師竊GE機密 量刑被判兩年

華裔工程師竊GE機密 量刑被判兩年
歐盟提議免費送疫苗 中國當局1句話「婉拒」 網炸鍋

歐盟提議免費送疫苗 中國當局1句話「婉拒」 網炸鍋
北一女玫瑰花車遊行獲讚賞 表演照被英媒選為最佳照片

北一女玫瑰花車遊行獲讚賞 表演照被英媒選為最佳照片
小紅書網紅博主紐約地鐵遇襲 夫頭破血流腦震盪

小紅書網紅博主紐約地鐵遇襲 夫頭破血流腦震盪