眾議長選舉 麥卡錫6輪仍未過 拜登：讓美有點尷尬

麥卡錫（中）在眾院第二天會議的三輪投票中，仍無法出線當選議長。圖為共和黨同僚麥克亨利（左）、艾默（右）在議場中與麥卡錫協商。（美聯社）

聯邦眾院共和黨 領袖麥卡錫 （Kevin McCarthy）第二天挑戰議長仍失利，眾院4日中午復會，三輪選舉下來，以共和黨極右翼「自由黨團」為首的保守派人士，依然反對麥卡錫；眾院最後表決休會，議長選戰變成延長賽，將進入第三天。

眾院3日開議，第一項處理事項就是選舉議長，共和黨雖握有微弱多數，卻無法整合票源，導致議長難產，重演百年前狀況。

眾院第二天議程仍無法選出議長，六度闖關失敗的麥卡錫（中左）在議場中與同僚艾默（中右）頻頻討論。（美聯社）

「國際都在看」拜登盼團結

拜登總統稱，國會議員協調這麼久卻沒有結果，這讓美國有點尷尬，無助於美國的國際形象，其他國際成員都在看，期盼國會議員能團結行事。

前總統川普4日上午公開支持麥卡錫出任議長，但保守派不為所動。

4日共舉行3輪投票，結果重演前一天，20名保守派議員支持佛羅里達州共和黨籍聯邦眾議員 唐納德斯（Byron Donalds）。

1人投出席票 降低當選門檻

前幾輪支持麥卡錫的共和黨籍印第安納州聯邦眾議員斯帕茲（Victoria Spartz）投「出席票」，不投贊成也不投反對，來降低議長當選門檻至217票；然而，麥卡錫得201票，距離當選門檻還差16票。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，435席國會議員選舉議長，通常當選門檻為過半數的218票；若一定數量的議員們選擇不投票或在現場投「出席票」，則能降低當選門檻；聯邦眾議員裴洛西（Nancy Pelosi）2021年以216票當選議長。

根據規定，若無法取得過半多數，要重複選舉至產生人選。

麥卡錫：進展頗豐但還沒談好

3輪投票後眾院休會，麥卡錫趁機與共和黨各陣營討論，他傍晚短暫露面表示，進展頗豐但還沒談好，還需要更多協商時間。

共和黨分頭協商 恐拖到周末

共和黨議員分頭協商，自由黨團（Freedom Caucus）主席、賓州聯邦眾議員派瑞（Scott Perry）說，討論小有進展，不過他也預告，這場選舉可能進行到周末。

德州聯邦眾議員羅伊（Chip Roy）肯定和麥卡錫陣營的討論有效果，CNN報導，麥卡錫所屬的政治行動委員會國會領袖基金（CLF）同意保守派的要求，不在共和黨鐵票區的公開席次初選選戰中挹注資金。

然而，死硬派如佛羅里達州聯邦眾議員蓋茨（Matt Gaetz）和科羅拉多州聯邦眾議員布波特（Lauren Boebert）在和麥卡錫協商後重申「堅決反麥」立場。

蓋茨說，麥卡錫相當絕望，因為他的選票基礎正在流失，「我準備好整晚投、整周投、整月投，我都不會投給他。」布波特則說，應該找出一個大家都能接受的候選人。

亞利桑納州聯邦眾議員畢格斯（Andy Biggs）與維吉尼亞州聯邦眾議員古德（Bob Good）對CNN表示，他們依然強烈反對麥卡錫。

晚間8時眾院復會，共和黨立即提議休會至隔天，但這次民主黨拒絕配合，全員投下反對票，打算以冗長重複的議長投票來凸顯共和黨的分裂和無效率。

共和黨以2票之差順利通過休會至5日中午，為麥卡錫爭取協商時間。(相關報導見A3)