選眾院議長 共和黨內協商火爆 麥卡錫：我不會罷手

眾院共和黨黨內意見分歧，3日連投三次票，都無法選出新議長麥卡錫(前中)。(美聯社)

「我好不容易才爬到這個位子。」一心競逐眾院 議長大位的共和黨領袖麥卡錫 (Kevin McCarthy)對黨內同僚說：「這個職位是我掙來的。我們獲得多數席次，真該死，我們今天一定要贏。」

3日早晨，就在眾院議長選舉進入全院表決前的最後幾小時，共和黨團會議出現火爆場面。

有線電視新聞網(CNN)報導，但麥卡錫同時坦承，並未湊齊足以通過門檻所需的218票。他強調，即使第一輪投票失敗，也絕對不會退縮。事實上，3日經過了三輪投票，麥卡錫都未拿到足夠的票數。

俄亥俄州國會眾議員喬丹(中)3日在第二次議長選舉投票前，提名麥卡錫。但喬丹本人又受到反麥卡錫力量的支持。(美聯社)

麥卡錫在閉門會議裡對黨內同僚說：「我是不會罷手的。我會堅持到最後這四個朋友也都願意跟我站在一起。」

消息人士透露，麥卡錫在會中明確表示，接下來將不會再跟一直反對他出任議長的少數強硬派同僚談判。

堅決不願支持麥卡錫的同黨科羅拉多州聯邦眾議員 布波特(Lauren Boebert)，對於麥卡錫談話的反應是：「這根本是胡說八道。」

知情人士表示，3日閉門會議裡，麥卡錫一度對持反對立場的德州聯邦眾議員羅伊(Chip Roy)說：「你不知道怎麼說『好』。」麥卡錫詢問同樣持反對立場的「眾議院自由黨團」(House Freedom Caucus)主席培瑞(Scott Perry)：「還剩下什麼沒講？你到底要什麼？」

報導指出，培瑞說，問題癥結在於確保「眾院自由黨團」成員出任委員會要職、擔任小組委員會主席，但麥卡錫拒絕配合培瑞要求。

政治媒體Punchbowl News報導，培瑞、布波特與同樣反對麥卡錫的佛羅里達州聯邦眾議員蓋茨(Matt Gaetz)，都希望麥卡錫支持他們組成法律聯盟，計畫對拜登政府與其他政黨興訟。報導指出，麥卡錫說，蓋茨甚至提出警告，就算讓民主黨領袖、紐約州聯邦眾議員傑弗瑞斯(Hakeem Jeffries)當選眾院議長也沒關係。

Politico新聞網站報導，某些黨內人士則重話抨擊少數人一直杯葛麥卡錫，阿拉巴馬州聯邦眾議員羅傑斯(Mike Rogers)在閉門會議裡便提出警告，如果有人在表決時對麥卡錫投下反對票，將無法進入任何委員會。

羅傑斯說：「這不是威脅而已，絕對說到做到。」