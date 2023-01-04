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參眾兩院新國會議員背景多元 多州創下「史上第一人」

記者胡玉立／綜合報導

3日宣誓就職的第118屆國會創下多項紀錄，其中女性聯邦參眾議員達到149人，比第117屆國會創下的紀錄又多出兩人；有色人種女性議員今年也打破紀錄有58人；眾院拉丁裔和非裔女議員也創下歷來最多人數；新國會還有眾院首位Z世代議員和史上任職最久的女性議員。

共和黨民主黨都有新科聯邦議員在其所代表的州扮演「史上第一人」角色；這些背景多元的新人進入華府，為長期分裂的國會帶來新局。本屆會期寫下歷史的參眾議員包括：

參院

阿拉巴馬州：共和黨人布里特(Katie Britt)是阿拉巴馬州首位民選女性聯邦參議員；她成功贏得前任共和黨資深參議員薛爾比(Richard Shelby)遺缺。阿州曾有過兩名女性參議員，但都是接受任命填補空缺。

加州：墨西哥移民之子、民主黨帕迪拉(Alex Padilla)成為加州首位拉丁裔參議員，他同時贏得副總統賀錦麗剩餘任期的特別選舉及完整六年任期選舉。

奧克拉荷馬州：共和黨人穆林(Markwayne Mullin)成為近100年來該州首位原住民聯邦參議員，他贏得特別選舉、接替辭職的共和黨參議員殷霍夫(Jim Inhofe)。穆林是切洛基族人(Cherokee Nation)，過去十年是奧州第二國會選區聯邦眾議員，曾任職業格鬥選手。

眾院

思科曼尼(Juan Ciscomani)是亞利桑納州首位拉丁裔共和黨國會議員；曾任加州長堤市(Long Beach)市長的民主黨人賈西亞(Robert Garcia)是國會首位LGBTQ移民議員。

民主黨人卡拉韋奧(Yadira Caraveo)是科羅拉多州首位拉丁裔國會議員；現年25歲的民主黨佛羅里達州聯邦眾議員佛洛斯特(Maxwell Frost)，是美國史上首位Z世代國會議員；瓜地馬拉移民之女、民主黨人拉米雷茲((Delia Ramirez)是伊利諾伊州首位拉丁裔國會議員。

氣象學家、民主黨人索倫森(Eric Sorensen)是伊利諾州首位同性戀國會議員；共和黨人詹姆斯(John James)是密西根州首位非裔共和黨國會議員；民主黨人塔內達爾(Shri Thanedar)是密西根州首位印度裔國會議員。

1982年首次當選的民主黨人卡普特(Marcy Kaptur)成為國會任職最久女性議員，打破了由馬里蘭州聯邦參眾議員米卡爾斯基(Barbara Mikulski)創下的40年任職紀錄。

日前承認對履歷與身世造假的新科共和黨籍紐約州聯邦眾議員桑托斯(George Santos)3日也宣誓就職；州和聯邦檢察官正在調查他的財務狀況。

民主黨 共和黨 眾議員

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