麥康諾再連任參院領袖 裴洛西放下眾院議事槌

國會新會期開始，共和黨籍參議員麥康諾續任參院少數黨領袖，成為任期最久的國會政黨領袖。 （美聯社）

新一屆國會3日中午開議，兩黨參院領袖仍維持不變。自2007年以來一直執共和黨黨鞭的肯塔基州聯邦參議員麥康諾 (Mitch McConnell)，繼續擔任少數黨領袖；現年80歲的麥康諾因此寫下美國史上任期最長參院領袖的紀錄，超越已故民主黨籍蒙大拿州聯邦參議員曼斯斐(Mike Mansfield)的16年紀錄，豎立個人政治里程碑。

在眾院，新會期則象徵一個時代的結束；裴洛西 (Nancy Pelosi)放下議事槌，回歸光棍眾議員，堅持「不打算成為一個多管閒事的婆婆」。

麥康諾在開議致詞中，強調自己如何在混亂的國會政局中，以低調克制行事風格，調和鼎鼐。他表示，「有些領袖是透過低調的幕後風格，勝任這份工作的；他們更願意專注於為同僚服務而不是支配他們。」

與拜登 總統一樣，麥康諾和參院民主黨領袖舒默在新年伊始都承諾要推動兩黨合作；他們三人都必須設法與新的眾議院多數派合作，以維持政府運轉。麥康諾本周還將罕見地與拜登一起在他家鄉肯塔基州露面，重點介紹兩黨國會議員在2021年共同批准的近1兆元基礎設施開支法案。

民主黨籍的眾院議長裴洛西3日敲下118屆新眾院的第一槌，隨即卸下議長身分，回歸普通眾議員的角色。（美聯社）

裴洛西在兩屆總統期間針對氣候、健保、公共事務和社會立法的影響仍將會存在多年；她卸下議長職務前幾天，還邀請烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)來國會發表振奮人心的演說。

兩黨的新領導階層將發現，無論他們對裴洛西的政治議程有何觀點，她的表現和政治影響力都難令人望其項背。

裴洛西的議長任期橫越了2001年911恐怖攻擊和2021年國會暴動，這兩大事件測試她的能耐，也讓她展現出危機時刻超越政治分歧的本事。

議長任內，她曾反對伊拉克戰爭，協助對抗財務危機，經歷茶黨試圖推翻她的風波，並兩度對前總統川普提出彈劾，還經歷新冠肺炎疫情重創國會及國家災難，最終在拜登總統頭兩年任內通過重要法案。

共和黨籍前議長貝納(John A. Boehner)說，「事實是，近代沒有其他議長，無論共和黨或民主黨，以如此權威地揮舞著議事槌；我會說，妳很堅強。」