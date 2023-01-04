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不打擊激進左翼 20位共和黨議員不挺麥卡錫當眾院議長

記者顏伶如／綜合報導
代表共和黨內保守勢力的佛州眾議員蓋茨(右)，3日大聲反對提名麥卡錫（左）出任議長。(美聯社)
代表共和黨內保守勢力的佛州眾議員蓋茨(右)，3日大聲反對提名麥卡錫（左）出任議長。(美聯社)

第118屆國會新會期開始，眾院共和黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)的議長之路一波三折，3日連續三輪投票屢戰屢敗；前兩輪表決時，共和黨眾議員有19人跑票，到了下午第三輪表決時，共和黨籍佛羅里達州聯邦眾議員唐納德斯(Byron Donalds)也加入反對行列。

唐納德斯對媒體表示，第三輪投票決定加入其他19名共和黨同僚，理由是麥卡錫顯然沒有足以達到當選門檻的支持票數。

反對麥卡錫的保守派陣營，列舉的議長替代人選包括亞利桑納州聯邦眾議員畢格斯(Andy Biggs)、 俄亥俄州聯邦眾議員喬登(Jim Jordan)、印地安納州聯邦眾議員班克斯(Jim Banks)以及唐納德斯。

畢格斯是反對麥卡錫最烈者之一，曾公開撰文抨擊麥卡錫和部分共和黨人打擊「激進左翼分子」方面做得不夠，並且未能阻止左翼表示失望。

蓋茨：不願意支持當權派

佛州聯邦眾議員蓋茨(Matt Gaetz)則說，麥卡錫是當權派之一，因此他不支持麥卡錫擔任議長。

麥卡錫需要218張同意票才能當上議長，共和黨籍眾議員共有222人，民主黨籍眾議員有212人，但前兩輪投票時麥卡錫卻都只獲得203票，到了第三輪投票還退步到只拿到202票。

眾院議長出現難產讓共和黨居多數的新會期，第一天就顯得混亂。共和黨內保守陣營態度強硬，堅決表態不信賴麥卡錫，直接給麥卡錫難堪。這是百年來眾院首度發生新會期第一天無法選出議長的狀況。

麥卡錫是已經「六連霸」的加州聯邦眾議員，尋求更上一層樓發展的夢想，卻面臨殘酷現實。

眾議院共有435席，但民主黨籍維吉尼亞州聯邦眾議員麥卡欽(Donald McEachin)2022年11月過世，因此目前共和黨與民主黨在眾院為222席對212席。

在第三輪投票時倒戈的唐納德斯在議場外對採訪媒體說：「我們現在應該休會，共和黨團需要好好討論一下，坦白地找到能夠獲得218票門檻的人選。」

眾院3日晚間宣告休會，4日中午將恢復開會。

麥卡錫：某些人向我開條件

過去幾個月裡，麥卡錫為爭取黨內反對人士支持，幾乎被畢格斯、蓋茨等人予取予求；3日的第一輪投票前，麥卡錫終於對黨內同僚開砲，直指某些人要求出任委員會要職、增加預算，做為支持出任議長的交換條件。

麥卡錫對媒體說：「我永遠是把為美國人民奮鬥擺在第一，而不是為只想到為自己謀求福利的少數人服務。

麥卡錫 眾議員 共和黨

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