眾議長選舉 麥卡錫3輪都未過關 百年最難堪

麥卡錫（前左）經過三輪投票都無法獲得過半選票贏得議長，議長選舉還要持續下去。照片是他在第三輪投票後的表情。（美聯社）

3輪票數都差距15、16票之多

聯邦眾院3日開議，掌握脆弱多數的共和黨 領袖麥卡錫 (Kevin McCarthy)出師不利，在爭取議長寶座的前3輪投票中，分別只拿下203票、203票和202票，距離當選門檻218票，差距15票及16票之多；保守派議員成為麥卡錫掌握議事槌的最大障礙，眾院決定今天(4日)中午過後繼續再戰。

共和黨選前面臨分裂，麥卡錫無法順利整合票源，遭到自由黨團(Freedom Caucus)為首的保守派議員抵制；不僅陷入議事僵局，首輪投票選不出議長也創下百年來新紀錄。

美國有線電視新聞網（CNN）3日晚引用知情人士報導，原已表態支持麥卡錫選議長的前總統川普，拒絕2日再發表聲明重申支持麥卡錫。但川普也沒有撤回對麥卡錫的支持，可能也不會撤回。CNN報導說，川普2日曾代表麥卡錫打電話給保守派。但報導也說，川普在此事上保持沉默也讓各界都注意到了，並認為川普私下是不反對保守派反對麥卡錫的立場。

麥卡錫：我不會退縮 直到勝選

CNN報導，麥卡錫表示不會退縮，會堅持直到贏得勝利；麥卡錫已對右翼讓步，談判已經完成，接下來就是讓自己「保持在選票上」，直至勝選。

另一方面，民主黨 則表現團結，票票入匭，民主黨推出的議長候選人傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)3次均穩穩拿下212票。共和黨現有席次222席，意味只有4票的跑票空間，但首日結果距此目標甚遠。

眾院3日開議後，12時52分開始首輪唱名投票，約13時08分，自由黨團成員、亞利桑納州聯邦眾議員畢格斯(Andy Biggs)就拿下5票，封殺麥卡錫成功希望；最後畢格斯拿下10票，投給其他議員者有9票，其中4年前與麥卡錫競爭少數黨領袖的喬登(Jim Jordan)得6票。

麥卡錫在第一輪投票時神情緊張，肢體動作明顯僵硬。（歐新社）

首輪投票結果顯示，19位共和黨議員反對麥卡錫，多為自由黨團成員，也有部分是新當選議員；在第二輪和第三輪投票時，保守派議員票投喬登；但喬登自己支持麥卡錫，他告訴CNN想爭取司法委員會主席的位置，也會持續敦促共和黨人支持麥卡錫。

第二輪投票共和黨同僚仍跑票嚴重，麥卡錫（左）難掩驚駭。（美聯社）

到了第三輪投票時已臨近傍晚，除了保守派議員們，佛羅里達州共和黨籍眾議員唐納德斯(Byron Donalds)轉向支持喬丹，讓麥卡錫再失一票；唐納德斯說，「很明顯，凱文（麥卡錫）票不夠。」再投幾次都一樣，共和黨必須開會凝聚共識。

保守派不滿麥卡錫對民主黨太溫和

共和黨保守派領袖喬丹在第二次投票前提名麥卡錫為新議長，但黨內保守派反而提名喬丹為新議長，情勢詭譎。(美聯社)

保守派不滿麥卡錫對民主黨太過溫和，也質疑麥卡錫領導的眾院是否能與拜登政府和民主黨主導的參院抗衡，因此爆發這場內訌。

CNN引述麥卡錫支持者說法報導，為了解決目前僵局，麥卡錫陣營只能選擇再度和右翼談判，或尋求民主黨議員技術性支援，例如減少出席人數或表態出席（到場與會，但不投贊成也不投反對，而是投下「出席」，作為第三種表態）來降低議長的當選門檻；不過前者機會不大，後者則需要與民主黨達成某種條件交換。

民主黨眾院領袖 不打算「幫忙」

不過民主黨的眾院領袖傑佛瑞斯卻不打算「幫忙」，他說，民主黨樂於尋找能為美國人民解決問題的合作對象，但不是幫共和黨排除障礙；此外，迄今未與任何共和黨人或領導階層接觸討論。

第118屆眾議院議員任期自3日中午展開，新議員們首要任務是以唱名表決選出議長，接著才能組成委員會及處理議案；根據規定，新議長需要過半議員支持，若無法取得過半多數，則重複選舉至產生人選。