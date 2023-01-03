尹錫悅對抗北韓的核武夢 拜登不給圓

南韓總統尹錫悅。（美聯社）

美國之音3日報導，根據總部位於首爾的「韓國調查」（Hankook Research）組織2日公佈的一項民意調查顯示，67%的南韓 人支持韓國獲得核武器，其中包括70%的保守派和54%的自由派。

2021年參選南韓總統時，尹錫悅表示，他將要求美國重新部署戰術核武器或同意核共享。美國國務院 迅速否決了這一提議。

自20世紀90年代初以來，美國一直沒有在南韓部署核武器。當時作為與蘇聯裁軍協議的一部分，美國從朝鮮半島撤出了戰術核武器。取而代之的是保護南韓的美國「核保護傘」——華盛頓誓言使用包括核武器在內的所有能力來保衛南韓這個盟友。

在2日的採訪中，尹錫悅表示，這樣的想法已經過時了。他說：「我們所說的延伸威懾意味著美國會照管一切，所以韓國不必擔心。但現在，光靠這個想法很難說服我們的人民」。

尹錫悅提出正在與美國討論聯合核演習的說法，立刻遭到拜登 否認。雖然雙方事後以用語不同試圖撇清彼此歧見，但南韓要在檯面上擁有核武，勢必違背美國對朝鮮半島無核化的主張，很難獲得華府支持。

「韓國的擔憂和願望是可以理解的，但美國將無法以首爾想要的程度共同討論核計畫。 這仍然是太難以企及的目標」。智庫「新美國安全中心」首爾的朝鮮半島問題專家金杜妍說。

她說，如果南韓參加兵棋推演，可以更了解美國如何在各種危機情況下權衡選擇。

金杜妍說：「既然（美韓）聯合核規劃不會發生，而且首爾想要發表意見，像總統這樣的韓國領導人可以單方面告訴美國總統，希望他/她在核（軍事）計畫中考慮哪些北韓目標，但不能期望得到回應」。”

她還說：「可以想像，韓國戰鬥機有朝一日可以練習護送美國轟炸機，作為北約進行『核共享』的一種方式，但很難想像美國會做得比這更多」。

位於華盛頓的「卡內基國際和平研究院」的核政策專家安吉特·潘達（Ankit Panda）也懷疑美國是否願意將南韓納入核計畫。

潘達對美國之音說：「最終，關於是否應將核武器引入特定危機突發事件的決定將取決於美國總統」。