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麥卡錫若未當選眾院議長 紐時：這4人搶出線

編譯陳韻涵／綜合2日電
眾院共和黨第三號領導人史提法尼克。(美聯社)
眾院共和黨第三號領導人史提法尼克。(美聯社)

共和黨黨鞭史卡利斯。（Getty Images)
共和黨黨鞭史卡利斯。（Getty Images)

眾院多數黨領袖麥卡錫若未當選議長，「紐約時報」分析，以下四人中，或許會有一人出線。

第二號人物：黨鞭史卡利斯(Steve Scalise)

史卡利斯是眾院共和黨第二號人物，也是麥卡錫明顯的「備胎」。

保守派的史卡利斯擔任極具影響力的右派共和黨研究委員會主席後，黨內地位節節高升，他曾在黨內領導階層決定權的選舉中，擊敗一位較激進的候選人，往後，他終將當上議長的討論便未停歇。

共和黨強硬右派人士全都相信史卡利斯，因為他總是在黨內爭議中保持中立或支持主流立場；許多普通議員視他為牢靠的第二順位議長人選，而部分保守派議員則認為他比麥卡錫更合適。

共和黨眾議員喬登。（歐新社）
共和黨眾議員喬登。（歐新社）

煽動者：喬登(Jim Jordan)

「自由黨團」(Freedom Caucus)創辦人喬登2015年協助粉碎麥卡錫的議長夢，他與麥卡錫不對盤，處處挑戰他卻在2018年的黨內領導地位競爭中落敗。

麥卡錫努力修補與喬登的嫌隙，並協助他擔任司法委員會高階職位，並將他打造成捍衛川普兩度免遭彈劾的戰士。

尚不清楚溫和派議員是否會支持喬登出任議長，但已有不少極右派成員表態反對麥卡錫。

眾議員麥克亨利。（路透）
眾議員麥克亨利。（路透）

黑馬：麥克亨利(Patrick McHenry)

2005年，29歲的麥克亨利以保守派暴民煽動者之姿進入國會，且常以在議事廳叫囂的畫面登上媒體版面。

幾年過去，麥克亨利脫胎換骨，低調在幕後做事，在議員間以稅務和財經政策著稱，且成為前議長貝納(John A. Boehner)的主要副黨鞭；貝納曾預言，麥克亨利有朝一日會成為議長。

MAGA戰士：艾麗斯‧史提法尼克(Elise Stefanik)

史提法尼克2014年以最年輕的女性民選眾議員身分進入國會，且被看好宛如前議長萊恩(Paul Ryan)般的明日之星；萊恩2012年曾聘僱史提法尼克擔任他的競選活動副主席。 

史提法尼克自詡為溫和的務實派，願與民主黨合作並擴大黨派訴求。

川普在共和黨崛起後，史提法尼克起初對他激動的方式抱持懷疑態度，2016年曾拒絕說出川普的名字。然而，史提法尼克如今變成川普在國會中最高調的捍衛者。

2021年5月，懷俄明州共和黨籍國會眾議員麗茲‧錢尼(Liz Chaney)因為高調批評川普遭黨驅逐後，史提法尼克取代她的位置，成為共和黨在眾院的第三號人物。

共和黨 川普 眾院

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