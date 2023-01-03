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麥卡錫眾院議長之路選得艱辛 關鍵在個人「這原因」？

編譯陳韻涵／綜合2日電
有線電視新聞(CNN)分析，國會眾院共和黨領袖麥卡錫的議長之路選得辛苦，主要是因為他的人脈不夠廣。（美聯社）
有線電視新聞(CNN)分析，國會眾院共和黨領袖麥卡錫的議長之路選得辛苦，主要是因為他的人脈不夠廣。（美聯社）

有線電視新聞(CNN)分析，國會眾院共和黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)的議長之路選得辛苦，主要是因為他的人脈不夠廣；相較於史上其他競選議長的人，他最不受歡迎，而且共和黨此次在眾院的多數幅度堪稱史上最微小。

麥卡錫所屬的共和黨在去年期中選舉贏得222席，而獲選議長需要218人支持，換言之，麥卡錫最多只能跑四張票，但目前已表態不支持他的同僚名單卻大於四人。

打從1931年民主黨議長嘉納(John Nance Garner)以來，從來沒有潛在的新科眾院議長人選所屬政黨在眾院的多數地位如此薄弱。

與麥卡錫當前情況類似的最近例子是共和黨眾院前議長海斯特(Dennis Hastert)，1999年共和黨贏得223席。

眾院前議長金瑞契(Newt Gingrich)1998年期中選舉後下台，海斯特享有折衷妥協的優勢，而他潛在的對手李文斯頓(Bob Livingston)因為婚外情醜聞而退選。

過去90年來，所有新科眾院議長所屬政黨都享有至少230席的多數優勢，而席次少於230席的議長都是贏得連任的過來人，也就是曾至少當過一次議長。

共和黨前議長貝納(John Boehner)2015年辭職時，麥卡錫曾有機會接任議長，但他當時無法取得所屬黨團的支持取得足夠的多數選票，而讓萊恩(Paul Ryan)奪下議事槌。 

2015年，共和黨享有245席的多數優勢，那比過去30年來爭取新科議長寶座的候選人情況都還要好。­

CNN質疑，麥卡錫當年在「一手好牌」的優勢情況下都贏不了，如今要怎麼取得218票，令人好奇。

CNN上月委託獨立民調機構SSRS所做的民調顯示，麥卡錫的淨支持率(即支持率減掉不支持率)在共和黨人之間是正30個百分點，這不算差，但其實也沒有很好。

麥卡錫的淨支持率為共和黨過去28年來新科議長中第二低，僅高於金瑞契1994年的正24個百分點；相較之下，貝納2010年晚期，以及現任議長裴洛西2006年晚期的淨支持率都超過正50個百分點。

CNN從另一個層面解讀民調結果指出，麥卡錫受到共和黨人喜愛，但不算愛戴，缺乏草根基層的強勁支持。

共和黨 眾院 民調

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