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卸任議員對新國會看法：華府政局情勢更險峻

記者顏伶如／綜合報導
多名卸任的資深議員在離職前展望新國會，都認為未來面臨諸多挑戰，在兩黨壁壘分明的分歧態勢之下，想要出現按部就班的運作希望渺茫。（Getty Images）
多名卸任的資深議員在離職前展望新國會，都認為未來面臨諸多挑戰，在兩黨壁壘分明的分歧態勢之下，想要出現按部就班的運作希望渺茫。（Getty Images）

紐約時報報導，國會老將擁有累積數十年的經驗，運籌帷幄之下讓政府得以維持每日運作；但在第118屆國會3日開議之際，多名卸任的資深議員在離職前展望新國會，都認為未來面臨諸多挑戰，在兩黨壁壘分明的分歧態勢之下，想要出現按部就班的運作希望渺茫。

共和黨籍北卡羅來納州聯邦參議員波爾(Richard Burr)坐在變得空蕩蕩的辦公室裡，細數過去幾年來的不滿。他說，黨團高層不重視委員會的工作，體制僵硬不願接受新構想，不受控的國會同僚拒絕合作，也拒絕修飾立法條文細節。

回顧近30年的國會生涯，波爾說：「我們能否成為一個有遠見的機構，還是要當一個只會危機處理的機構？」

除了波爾之外，大約六名參議員及近30名眾議員在會期結束後退休；紐約時報分析，每個議期結束都會有國會議員退休潮，但這次許多資深國會議員同時卸任，共和黨則將再度掌握眾院多數席次，華府政局情勢變得更加險峻。

依然留在工會崗位的共和黨籍猶他州聯邦參議員羅穆尼(Mitt Romney)說，過去一年來幾次參加私下協商，發現立法過程中想要找到彼此同意的妥協方案，幾乎愈來愈不可能。他說，現階段並不願舉白旗放棄，但隨著許多資深議員離開，「毫無疑問的，未來將變得非常棘手」。

在民主黨籍佛蒙特州資深聯邦參議員李希(Patrick Leahy)、共和黨籍密蘇里州聯邦參議員布朗特(Roy Blunt)等對議事規則極為熟稔的老將離開之後，不少國會議員及國會助理擔心，接下來恐怕就連最基本的國會管理都有困難，更不用說內容龐大、規模高達數兆的政府支出包裹法案或修改已經過時的老舊法案。

隨著會期結束而退休的民主黨籍肯塔基州聯邦眾議員亞爾穆斯(John Yarmuth)說：「許多國會議員都在搞表演藝術，而且只會搞表演藝術，他們對於治國其實根本沒有興趣。」

亞爾穆斯在眾院預算委員會(House Budget Committee)主席任內的重大成就，包括讓規模1.9兆的疫情紓困計畫在2021年通過立法。當時紓困法案遭到共和黨一致反對，即將成為眾院多數黨的共和黨已經表示，新會期將刪減民主黨版氣候變遷、健保及稅務改革法案裡為國稅局(IRS)增加的經費。

共和黨 參議員 眾院

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