眾院議長選舉提名「戲劇性」 唱票時議員們歡呼或開噓

國會新議期今天報到，並要立即選舉新議長，誰能勝出，目前還沒人敢說。（美聯社）

國會眾院 新會期3日開始的首輪投票 是選出新議長，然後是連任與新科眾議員 宣誓就職；憲法第20修正案規定新一屆國會1月3日中午開始，眾院兩黨所有成員都參加議長選舉投票。

議長選舉是新屆國會眾院的頭等大事，眾院議事不能沒有議長；議長是眾院的主事官和行政首長，通常是在新會期伊始選出，如果議長去世、辭職或被驅逐，眾院可選出新議長。

議長選舉是眾議員在場內以大聲提名方式推舉，這種少見而耗時的方式增加了會場的戲劇性，每每有人唱票時，議員們會起立歡呼或發出噓聲。

誰有資格被提名

11月選舉後數周，共和黨與民主黨先在各自黨團內舉行非正式投票，決定誰在1月的新一屆國會成為該黨領袖。以成為新屆眾院多數黨的共和黨為例，麥卡錫(Kevin McCarthy)在11月的共和黨閉門會議上贏得多數支持，民主黨則選出傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)為領袖，他將是新國會的少數黨領袖。

但眾院1月3日舉行選舉議長的投票時，眾議員沒有義務必須將票投給黨內確定的議長人選。雖然傳統上議長都是眾議員，但並非必要條件，拜登總統、前總統川普甚至共和黨的國會參議員保羅(Rand Paul)等，過去都曾出現在議長的選票上，儘管他們都沒有獲得多數票。

獲現場投票多數

在眾院達到法定人數，即最低限度的眾議員與會後，兩黨領袖大聲唸出議長的提名人選，然後由書記官指定兩黨眾議員擔任唱票員。候選人必須獲得現場投票的多數眾議員支持，即435席中的218票才能當選。

許多人質疑麥卡錫能否在首輪投票中贏得多數，如果第一輪投票沒有過關，書記官可能多次重複呼喊候選人的姓名，直至獲得多數支持票。

前議長木槌交接

投票選出新議長後，書記官宣布選舉結果。當選人在本州兩黨議員的陪同下登上議長席宣誓就職，誓詞與新科眾議員的誓詞一樣。