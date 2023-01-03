麥卡錫「軟硬兼施」爭眾院議長 稱願讓步同時發出警告

共和黨眾院領袖麥卡錫(前排右一)3日將競選議長寶座，但能否順利，還很難說。如果麥卡錫失利，他的同僚史卡利斯（前排中）被視為可能接力的人選。（美聯社）

眾院共和黨 領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)爭取議長寶座，能夠運作的時間已經愈來愈少；有線電視新聞網(CNN)2日引述多名共和黨知情人士報導，麥卡錫直到最後關頭仍在為爭取眾院議長磋商，從談判過程不難看出麥卡錫為了登上眾院議長大位，願意向黨內某些人士屈服。

新任眾院議長3日將投票 產生，但CNN報導指出，儘管麥卡錫提出警告，對於批評者某些最大膽的提議在1日晚間電話會議中也都欣然接受，到了投票前夕的2日，至少仍有九名共和黨籍眾議員清楚表明並沒有被麥卡錫說服，甚至可能影響眾院各委員會的產生。

但就在表決前的倒數四天內，即便麥卡錫做出重大讓步，但持反對意見的黨內同僚仍不願鬆口是否願意投票支持；麥卡錫的重大讓步包括同意讓撤換議長的程序大幅簡化，同一時間他也祭出軟硬兼施手段，在上周五下午電話會議上對批評者提出警告說：「如果你們現在拒絕，接下來就再也沒有條件這麼好的議事規則包裹了。」

盟友焦慮 恐到最後一場空

如果無法與黨內保守派達成協議，麥卡錫在票數不足的情況下，恐怕將與議長寶座失之交臂。麥卡錫的盟友如今則愈來愈焦慮，深怕磋商到最後，麥卡錫被迫交出權力，卻依然落得一場空。

麥卡錫身為任期「六連霸」的眾院老將，躋身眾院共和黨團領導階層超過十年，議長之路其實不應該走得如此辛苦。2015年，麥卡錫就曾自保守派「眾院自由黨團」(House Freedom Caucus)阻撓之下失去問鼎議長的機會。接下來幾年，麥卡錫嘗試拉攏保守派陣營，使出渾身解數討好前總統川普。

紅潮未現 保守派討價還價

然而，選前備受看好的「紅潮」(red wave)並沒有在2022年11月期中選舉出現，某些長期以來就不信任麥卡錫的保守派抓緊機會，在共和黨僅以些微席次在新會期占有多數的情況下，開始跟麥卡錫討價還價。

新會期3日開始時，身為多數黨的共和黨將無法確知新任議長是誰；CNN報導分析，這次眾院議長爭奪戰將出現百年難得一件的權力角力，後果可能牽動各個委員會能否順利誕生。