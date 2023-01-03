麥卡錫爭眾院議長 選前向保守派讓步

共和黨雖然取得眾院多數席次，但僅是脆弱多數，選情充滿變數，麥卡錫能否取得議長寶座，將在今天的選舉揭曉。（美聯社）

美國聯邦眾院 3日將選出新議長，「共和黨 內戰」成為選舉焦點，共和黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)選前讓步，同意復立「5票啟動廢黜議長」的議事規則，但仍不受保守派支持，其議長之路受不到10席的關鍵少數牽動，充滿變數。

第118屆眾院議員任期將自今天中午展開，新議員們首要任務是以唱名表決選出議長，接著才能組成各委員會及處理議案；根據規定，新議長需要過半議員支持(218票)，若無法取得過半多數，則要重複選舉直到產生人選。眾院議長是美國僅次於總統、副總統排名第三順位的政治人物。

212位民主黨議員已決定支持同黨的傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)，共和黨議員席次共222席，意味著麥卡錫要登上議長寶座，最多只能失去4票自家人支持。

不過，5位極右翼的自由黨團(Freedom Caucus)成員公開表示不挺麥卡錫，包含佛羅里達州眾議員 蓋茨(Matt Gaetz)、亞利桑納州聯邦眾議員畢格斯(Andy Biggs) 、蒙大拿州聯邦眾議員羅森戴爾(Matt Rosendale)、維吉尼亞州聯邦眾議員古德(Bob Good)及南卡羅萊納州聯邦眾議員諾曼(Ralph Norman)。

保守派不滿麥太溫和

路透報導，保守派不滿麥卡錫對民主黨太過溫和，讓民主黨過去兩年來能主導通過重大法案；古德在福斯新聞網稱，麥卡錫是問題不是解方，他不會支持麥卡錫出任議長。

新年假期期間，麥卡錫1日在一場電話會議中表態支持多項議事規則的改革，其中最受關注的是「低門檻發動廢黜議長」，意即5位以上共和黨議員發動，就能推動廢黜現任議長的表決。

對麥卡錫而言，就算今天選舉順利過關，依然得時刻提心吊膽，甚至必須配合少數議員的主張來保住議事槌。

這項改革被視為麥卡錫對保守派的最重大讓步，此外，麥卡錫主張取消代理投票(proxy voting)，不再允許眾議員以視訊或電話連線參與聽證會，必須親自出席且親自投票。

此外，麥卡錫將提議在司法委員會之下成立「聯邦政府武器化」特別小組委員會以及成立「美國與中國共產黨戰略競爭」的特別委員會。

溫和派議員雖肯定麥卡錫的努力，但也有議員認為這會使麥卡錫得不償失，他們抨擊麥卡錫對極右翼屈服。

至少5極右翼議員不投麥

據美國媒體Axios計算，除了5位死硬派議員堅決反對，還有5到10張選票游移中；福斯新聞網點名賓州聯邦眾議員培瑞(Scott Perry)、亞利桑納州聯邦眾議員戈薩(Paul Gosar) 、德州聯邦眾議員羅伊(Chip Roy) 、北卡羅萊納州聯邦眾議員畢紹普(Dan Bishop)、馬里蘭州聯邦眾議員哈里斯(Andy Harris)以及喬治亞州聯邦眾議員克萊德(Andrew Clyde)。

美國財金新聞網CNBC引述麥卡錫盟友說法表示，真正可能投下反對票的大約5到8人；美國有線電視新聞網(CNN)報導，有9位強硬派議員聯名反對麥卡錫。

CNN報導，在選出議長確認議事規則前，眾院空轉、委員會無法運作，連給委員會工作人員的薪水也發不出來，這種遲遲選不出議長的情況曾在1923年發生，眾院投了9次票才選出議長，百年後的今天可能重演；這股壓力勢必迫使麥卡錫再讓步，或者麥卡錫退選，則最有可能出馬的是受到保守派支持的共和黨二把手、黨鞭史卡利斯(Steve Scalise)。