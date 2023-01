第134屆玫瑰花車大遊行在加州巴沙迪那市舉行,首獎由由生命之禮(Gift of Life)的花車「互相扶持」(Lifting Each Other Up)獲得。(Business Wire)

第134屆玫瑰花車大遊行 在加州 巴沙迪那市舉行,首獎由由生命之禮(Gift of Life)的花車「互相扶持」(Lifting Each Other Up)獲得,這座充滿亞洲元素的花車由一條巨龍貫穿,旨在紀念已故的捐贈者,他們將寶貴的生命禮物贈送給陌生人。 來自台灣的北一女中樂儀旗隊在玫瑰花車大遊行中精采演出。(美聯社)