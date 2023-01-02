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2022下半年就業與薪資穩定成長 通膨已緩 2023失業將增

編譯陳韻涵／綜合1日電
據最新全美就業率與薪資的成長有所緩和，說明通膨已經受到控制。圖為伊利諾州一家餐館12月27日正在招人。(美聯社)
據最新全美就業率與薪資的成長有所緩和，說明通膨已經受到控制。圖為伊利諾州一家餐館12月27日正在招人。(美聯社)

2022年下半年的就業與薪資穩定成長，說明通膨已和緩，但2023年的失業情況將增加。

華爾街日報1日報導，去年的勞動市場成為美國40年來新高通膨的彈性穩定劑(resilient stabilizer)，聯準會採取自1980年代初期以來最快速的升息策略應對通膨，拖累經濟成長也影響工作機會和薪資。

勞工部數據指出，去年11月失業率3.7%，僅略高於去年初、半世紀以來的低點，而聯準會官員上月預估，失業率在2023年第四季可望增至4.6%。

2022年1月至11月，全美平均每月新增39萬2000個工作機會，雖然比2021年緩慢，卻比新冠肺炎疫情之前的2019年增加逾一倍。

職缺成長由娛樂、酒店、餐廳和觀光業驅動，該產業淨新增職缺占去年前11個月的20%，其他服務業的就業情況也很強勁。

低薪產業 服務需求強勁

傑富瑞集團(Jefferies Group)經濟學者馬考斯卡(Aneta Markowska)說，「低薪產業如娛樂、酒店、運輸、量販等表現特別好，服務需求強勁。」

2022年下半年，招聘速度趨緩，許多大企業資遣勞工或計畫裁員，如高盛集團(Goldman Sachs Group)、臉書(Facebook)母公司Meta平台，以及亞馬遜(Amazon)。

經濟學者分析，儘管雇主去年底為未規模資遣員工，但2023年可能開始裁員。

薪資漲速 未能追上通膨

勞工部數據指出，薪資成長速度去年刷新歷史紀錄，卻也未能追趕上通膨；與2021年相比，私人企業2022年11月平均調高時薪約5.1%，消費者物價則同比增加7.1%。

亞特蘭大聯邦儲備銀行追蹤的大多數產業數據顯示，娛樂與酒店業的勞工薪資中位數在11月結束的12個月期間增加7%，貿易、運輸與製造業的薪資成長超過整體薪資。

招聘研究機構Indeed Hiring Lab北美經濟研究主管邦克(Nick Bunker)表示，「薪資增長最快的地方是對勞動力需求強勁但供應相對疲軟且薪資較低之處。」

邦克分析該機構的薪資追蹤數據指出，低薪產業最近幾個月的薪資成長趨緩，且該機構追蹤的產業中有82%的薪資成長速率不比半年前的榮景；若薪資變化依照這個曲線發展，薪資成長將在今年上半年回歸疫情前的水準。

勞工部 2023 就業

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