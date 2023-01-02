房價上漲40%+房貸利率升至7% 55%美國人買不起房

半數以上民眾自承買不起房子，房屋滯銷。圖為麻州西伍德市的公寓房待售。(美聯社)

華府卡托研究所(Cato Institute)最新發布的2022年住房負擔能力調查結果指出，依目前的房屋市場，55%的國人無力購買自己所住的房子。他們表示，現在的高房價 以及高房貸利率 ，讓他們根本沒能力買房子。

自新冠疫情大流行以來，房價上漲了40%以上。 一年前，飆升的房價曾經令一些房主沾沾自喜，因為身家水漲船高，但現在對潛在的買家和賣家來說，反而是令人恐懼的來源，因為這一生都恐怕買不到房子。

當前高通膨，受高利率高房價影響，民眾望屋嘆氣，半數以上根本買不起。房屋滯銷。圖為賓州匹茲堡市內的公寓房待售。(美聯社)

87%憂房價漲 更多人怕子孫無力購屋

卡托研究所調查發現，87%美國人擔心房價上漲，75%認為普羅大眾買不起他們居住社區的房子，更多人擔心自己的子孫無法購買房屋。

他們的恐懼是有事實根據的，全國建商協會(National Association of Home Builders)最近發表報告指出，亞利桑納州有75%居民，無法以當前價格購買該州的一般房屋。其他研究也顯示，大多數租屋者無力在自己生活的城市購房。

50年最大漲幅 每月要多付1000元房貸

標準30年期的房貸利率，由今年初的3%飆升至現在的7%或以上，這是50年來最大單年增幅，相當於每月要多付1000元償還貸款。與過去幾年的超低房貸利率相比，對許多美國人來說實在高得不可思議。

高房價及高利率已使房地產 市場陷入衰退， 全國房地產經紀人協會指出，2022年的銷售量下降了15%，2023年將會持續下降7%。

最新調查顯示，半數以上國人自承買不起房子，被迫租房。房租價格也隨之增加。圖為德州休士頓市房租價格上漲兩位數字。(Getty Images)

解決住房危機 興建更多小而可負擔房子

根據Cato的調查，租房者強烈支持建造更多的房子，但屋主則反對新建房屋。

從經濟學者的角度來看，當前的住房危機主要是供需問題，解決辦法在於增加供給，但不是興建更多豪宅，而是更小、更密集、可以負擔的房子。

獨立屋仍然是大多數國人的夢想，卡托研究所的調查指出，89%受訪者希望住進獨立屋，幾乎沒有人喜歡連棟屋(townhouse)或公寓。但在城市生活的年輕族群，尤其是千禧世代反較喜歡連棟屋或公寓。

調查顯示，四分之一的千禧世代準備永遠租屋居住，根本沒有購買房屋的計畫。