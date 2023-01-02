我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山灣區創紀錄暴雨 下波大氣河流周三報到

金山灣區豪雨 40年一遇洪水沖進華人後院

房價上漲40%+房貸利率升至7% 55%美國人買不起房

編譯盧炯燊／綜合1日電
半數以上民眾自承買不起房子，房屋滯銷。圖為麻州西伍德市的公寓房待售。(美聯社)
半數以上民眾自承買不起房子，房屋滯銷。圖為麻州西伍德市的公寓房待售。(美聯社)

華府卡托研究所(Cato Institute)最新發布的2022年住房負擔能力調查結果指出，依目前的房屋市場，55%的國人無力購買自己所住的房子。他們表示，現在的高房價以及高房貸利率，讓他們根本沒能力買房子。

自新冠疫情大流行以來，房價上漲了40%以上。 一年前，飆升的房價曾經令一些房主沾沾自喜，因為身家水漲船高，但現在對潛在的買家和賣家來說，反而是令人恐懼的來源，因為這一生都恐怕買不到房子。

當前高通膨，受高利率高房價影響，民眾望屋嘆氣，半數以上根本買不起。房屋滯銷。圖為...
當前高通膨，受高利率高房價影響，民眾望屋嘆氣，半數以上根本買不起。房屋滯銷。圖為賓州匹茲堡市內的公寓房待售。(美聯社)

87%憂房價漲 更多人怕子孫無力購屋

卡托研究所調查發現，87%美國人擔心房價上漲，75%認為普羅大眾買不起他們居住社區的房子，更多人擔心自己的子孫無法購買房屋。

他們的恐懼是有事實根據的，全國建商協會(National Association of Home Builders)最近發表報告指出，亞利桑納州有75%居民，無法以當前價格購買該州的一般房屋。其他研究也顯示，大多數租屋者無力在自己生活的城市購房。

50年最大漲幅 每月要多付1000元房貸

標準30年期的房貸利率，由今年初的3%飆升至現在的7%或以上，這是50年來最大單年增幅，相當於每月要多付1000元償還貸款。與過去幾年的超低房貸利率相比，對許多美國人來說實在高得不可思議。

高房價及高利率已使房地產市場陷入衰退， 全國房地產經紀人協會指出，2022年的銷售量下降了15%，2023年將會持續下降7%。

最新調查顯示，半數以上國人自承買不起房子，被迫租房。房租價格也隨之增加。圖為德州...
最新調查顯示，半數以上國人自承買不起房子，被迫租房。房租價格也隨之增加。圖為德州休士頓市房租價格上漲兩位數字。(Getty Images)

解決住房危機 興建更多小而可負擔房子

根據Cato的調查，租房者強烈支持建造更多的房子，但屋主則反對新建房屋。

從經濟學者的角度來看，當前的住房危機主要是供需問題，解決辦法在於增加供給，但不是興建更多豪宅，而是更小、更密集、可以負擔的房子。

獨立屋仍然是大多數國人的夢想，卡托研究所的調查指出，89%受訪者希望住進獨立屋，幾乎沒有人喜歡連棟屋(townhouse)或公寓。但在城市生活的年輕族群，尤其是千禧世代反較喜歡連棟屋或公寓。

調查顯示，四分之一的千禧世代準備永遠租屋居住，根本沒有購買房屋的計畫。

房價 利率 房地產

上一則

眾院候任中國特委會主席重批抖音：如數位毒品 應擴大查禁

延伸閱讀

展望2023／房貸利率小跌房價降 買家仍難入市

展望2023／房貸利率小跌房價降 買家仍難入市
全美最貴獨立屋租金 前5高都在加州

全美最貴獨立屋租金 前5高都在加州
通膨與衰退夾殺 半數美國人新年新希望都跟「它」有關

通膨與衰退夾殺 半數美國人新年新希望都跟「它」有關
YMCA新美國人中心課程 免費招生

YMCA新美國人中心課程 免費招生

熱門新聞

中國國家衛健委26日晚發布公告，將新型冠狀病毒肺炎更名為新型冠狀病毒感染，自明年1月8日起實施「乙類乙管」的總體方案，取消入境後全員核酸檢測和集中隔離。(新華網)

中國1月8日取消入境隔離 「新冠肺炎」改名了

2022-12-26 10:46
在冰冷的平安夜深夜，三輛載滿移民的巴士開到美國副總統賀錦麗位在華府的家。圖為賀錦麗的家。（美聯社）

冰冷的平安夜深夜 3輛載滿移民的巴士開到賀錦麗的家

2022-12-25 19:26
1月1日起，全美約有12州個人所得稅稅率調降，居民領薪時將有較多錢可拿到手。(路透)

「彷彿坐在錢堆上」全美2023爆空前減稅潮 為民紓困

2023-01-01 08:39
一架中國軍機在南海上方國際空域，進入一架美國空軍飛機10呎（3公尺）範圍內。（路透）

愈來愈危險…南海解放軍機逼近3公尺 美軍機急避讓

2022-12-29 15:33
伍銳賢寄出的支票遭盜，竊賊除竄改支票上姓名和金額，還將支票傳真到舊金山的一家銀行。(伍銳賢提供)

郵局有內鬼? 寄支票遭篡改 信用卡沒到手就被揮霍

2022-12-25 15:29
納稅人稅收級距(tax bracket)將有調整，對於2022年未獲加薪的民眾是好消息，可能被擠到能夠少繳一些稅的收入級別。(美聯社)

好消息 稅收將調整 今年沒漲工資的人因禍得福

2022-12-28 09:35

超人氣

更多 >
「彷彿坐在錢堆上」全美2023爆空前減稅潮 為民紓困

「彷彿坐在錢堆上」全美2023爆空前減稅潮 為民紓困
華人返鄉好消息...美聯航增直飛北京航線 機票促銷

華人返鄉好消息...美聯航增直飛北京航線 機票促銷
紐約跨年夜爆持刀襲警 新員警上班首日就被砍 不排除恐攻

紐約跨年夜爆持刀襲警 新員警上班首日就被砍 不排除恐攻
「最美星二代」秀乳溝、螞蟻腰 靠母邱淑貞珍奶豐胸？

「最美星二代」秀乳溝、螞蟻腰 靠母邱淑貞珍奶豐胸？
2023清單／理財篇／想存更多錢 就要執行這6招

2023清單／理財篇／想存更多錢 就要執行這6招