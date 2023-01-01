送走多災多難2022 全球接力迎新年 傳達愛與和平

紐約時報廣場1日零時迎接2023年，半徑12呎、重6噸，擁有2000多顆水晶片和3萬2000顆LED燈包覆的水晶球落下，現場伴隨著絢麗煙火，同時噴出大量五彩紙屑，用金黃色的「2023」點亮紐約夜空。(Getty Images)

中國疫情 大爆發 取消群聚活動

受新冠肺炎疫情中斷的跨年活動今年大多恢復，但目前疫情轉趨嚴重的中國取消了大型聚集活動；烏克蘭 在戰火下迎接2023年，多地在除夕仍遭到俄羅斯攻擊，烏國總統澤倫斯基譴責俄羅斯「與惡魔為伍」，俄國總統普亭 責難西方，並不對抵制俄國的國家領袖表達新年祝賀。

北京因新冠疫情大爆發，歡樂谷等跨年倒計時活動均取消。圖為兩名女子除夕戴著口罩在解放軍總醫院前的一家購物中心留影。(路透)

全球接力跨年，以煙火和倒數迎接2023年，送走戰爭重回歐洲、英國皇室君主交棒，以及全球飽受通膨影響的2022年。

新年慶典始於太平洋中部小島國家吉里巴斯(Kiribati)，接著是俄羅斯、紐西蘭與澳洲，隨著時區轉換輪到亞洲與歐洲。

時報廣場水晶球 傳達愛與希望

紐約時報廣場以光彩奪目的聲光效果配合表演活動迎接新年，半徑12呎、重達六噸的經典水晶球緩緩降落。此次的水晶球以2688片水晶組成，其中192片選用沃特福(Waterford)水晶公司為「愛的禮物」主題跨年定製的愛心型水晶片，每片上面包含八枚心型圖案，期盼全球在2023年充滿愛與希望。

紐約時報廣場1日零時迎接2023年，半徑12呎、重6噸，擁有2000多顆水晶片和3萬2000顆LED燈包覆的水晶球落下，現場伴隨著絢麗煙火，同時噴出大量五彩紙屑，用金黃色的「2023」點亮紐約夜空。(Getty Images) 萬眾矚目的紐約時報廣場跨年活動遇雨，但仍有不少人一早就冒雨前往，等待十多小時，就為迎接倒數計時那激動人心的時刻到來。(Getty Images) 萬眾矚目的紐約時報廣場跨年活動遇雨，但仍有不少人一早就冒雨前往，等待十多小時，就為迎接倒數計時那激動人心的時刻到來。(記者張心／攝影)

在澳洲雪梨，超過100萬人聚在雪梨港灣大橋與歌劇院所在的海灣沿岸，欣賞近萬發璀璨煙火照亮夜空。

在紐西蘭城市奧克蘭，大批民眾聚在天空塔(Sky Tower)下方倒數迎接新年並欣賞高空煙火，慶賀去年受疫情影響取消的跨年活動回歸。

台北101煙火秀 喚起關懷世界

台北101大樓跨年煙火秀達300秒，首度結合光束燈及雷射等多媒體效果，呈現大樓四面360度全展演，主題為「關懷世界 閃耀夢想」，並以國際衛星向全球實況轉播，希望用「光」引領大家跨越新年，以喚起人們關懷世界、並關注疫後健康、地球暖化及永續發展等議題，迎接未來的夢想與希望。

2022年經歷中共軍演威脅的台灣，在台北101大廈跨年煙火秀中打出「PEACE(和平)」字樣，祈求和平。(美聯社)

烏克蘭中部哈爾科夫(Kharkiv)地鐵站聚集人潮，兒童與聖尼古拉(St. Nicholas)會面，象徵希望；然而，俄羅斯無情的攻擊在跨年也依然持續，烏軍日夜駐守戰壕。

許多烏克蘭人回到首都基輔，與至親好友迎接新年，數以百萬戶停電摸黑跨年，沒有盛大慶祝活動，宵禁準時實施。

俄羅斯入侵烏克蘭的戰火，即使在跨年夜也未停歇。圖為烏克蘭一名戰士除夕在基輔火車站迎接因躲戰亂而逃到斯洛伐克的女兒回國團聚。(美聯社)

烏克蘭除夕被襲 總統大罵魔鬼

烏克蘭多地的空襲警報31日響徹雲霄，基輔市中心傳出十起爆炸聲響；基輔市長克里契科表示，至少12人在攻擊中受傷，包括一名日本記者。

烏國總統澤倫斯基在視訊演說中表示，俄軍屢次在節慶期間發動攻擊，復活節、聖誕節無一例外，「他們自稱是基督徒，但他們支持魔鬼」，此次攻擊證明莫斯科「與魔鬼為伍」。

法國總統馬克宏透過電視演說傳遞「團結與信任的訊息」，誓言繼續支持烏克蘭。馬克宏說：「來年，我們將可靠的支持你們，我們將協助你們直到得勝，共創正義與可持續的和平，指望法國並依靠歐洲。」

普亭賀電友好國 拒祝賀美法德

在跨年迎新之際，普亭對友好國家發出賀電，包含中國、土耳其、敘利亞、委內瑞拉和印度等國。

但據報導，俄國總統府已表示，普亭不會對美國、法國、德國等抵制俄國的國家領導人傳達新年祝賀。