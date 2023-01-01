送走多災多難2022 全球接力迎新年 傳達愛與和平
中國疫情大爆發 取消群聚活動
受新冠肺炎疫情中斷的跨年活動今年大多恢復，但目前疫情轉趨嚴重的中國取消了大型聚集活動；烏克蘭在戰火下迎接2023年，多地在除夕仍遭到俄羅斯攻擊，烏國總統澤倫斯基譴責俄羅斯「與惡魔為伍」，俄國總統普亭責難西方，並不對抵制俄國的國家領袖表達新年祝賀。
全球接力跨年，以煙火和倒數迎接2023年，送走戰爭重回歐洲、英國皇室君主交棒，以及全球飽受通膨影響的2022年。
新年慶典始於太平洋中部小島國家吉里巴斯(Kiribati)，接著是俄羅斯、紐西蘭與澳洲，隨著時區轉換輪到亞洲與歐洲。
時報廣場水晶球 傳達愛與希望
紐約時報廣場以光彩奪目的聲光效果配合表演活動迎接新年，半徑12呎、重達六噸的經典水晶球緩緩降落。此次的水晶球以2688片水晶組成，其中192片選用沃特福(Waterford)水晶公司為「愛的禮物」主題跨年定製的愛心型水晶片，每片上面包含八枚心型圖案，期盼全球在2023年充滿愛與希望。
在澳洲雪梨，超過100萬人聚在雪梨港灣大橋與歌劇院所在的海灣沿岸，欣賞近萬發璀璨煙火照亮夜空。
在紐西蘭城市奧克蘭，大批民眾聚在天空塔(Sky Tower)下方倒數迎接新年並欣賞高空煙火，慶賀去年受疫情影響取消的跨年活動回歸。
台北101煙火秀 喚起關懷世界
台北101大樓跨年煙火秀達300秒，首度結合光束燈及雷射等多媒體效果，呈現大樓四面360度全展演，主題為「關懷世界 閃耀夢想」，並以國際衛星向全球實況轉播，希望用「光」引領大家跨越新年，以喚起人們關懷世界、並關注疫後健康、地球暖化及永續發展等議題，迎接未來的夢想與希望。
烏克蘭中部哈爾科夫(Kharkiv)地鐵站聚集人潮，兒童與聖尼古拉(St. Nicholas)會面，象徵希望；然而，俄羅斯無情的攻擊在跨年也依然持續，烏軍日夜駐守戰壕。
許多烏克蘭人回到首都基輔，與至親好友迎接新年，數以百萬戶停電摸黑跨年，沒有盛大慶祝活動，宵禁準時實施。
烏克蘭除夕被襲 總統大罵魔鬼
烏克蘭多地的空襲警報31日響徹雲霄，基輔市中心傳出十起爆炸聲響；基輔市長克里契科表示，至少12人在攻擊中受傷，包括一名日本記者。
烏國總統澤倫斯基在視訊演說中表示，俄軍屢次在節慶期間發動攻擊，復活節、聖誕節無一例外，「他們自稱是基督徒，但他們支持魔鬼」，此次攻擊證明莫斯科「與魔鬼為伍」。
法國總統馬克宏透過電視演說傳遞「團結與信任的訊息」，誓言繼續支持烏克蘭。馬克宏說：「來年，我們將可靠的支持你們，我們將協助你們直到得勝，共創正義與可持續的和平，指望法國並依靠歐洲。」
普亭賀電友好國 拒祝賀美法德
在跨年迎新之際，普亭對友好國家發出賀電，包含中國、土耳其、敘利亞、委內瑞拉和印度等國。
但據報導，俄國總統府已表示，普亭不會對美國、法國、德國等抵制俄國的國家領導人傳達新年祝賀。
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