展望2023／爭議未止…墮胎權保衛戰 各州續打

最高法院推翻墮胎權合法以後，墮胎權的爭議仍然未止。(路透)

1973年指標判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)遭到最高法院推翻的半年後，由於多州出現訴訟，加上法院發布緊急命令，墮胎 權究竟何去何從，仍然沒有定數。

法律專家指出，墮胎權命運未卜的狀況將持續到明年，多起訴訟將在各州法院展開，州議會則考慮訂定新法，墮胎權保衛戰將有新戰線。

最高法院今年6月在「多布斯訴傑克森婦女健康組織案」(Dobbs v. Jackson Women's Health Organization)裁決中，以5票對4票推翻保障婦女墮胎權的「羅訴韋德案」。「羅訴韋德案」被推翻後，全美各州當中約有半數終將限縮婦女墮胎。

墮胎權研究團體「葛特馬赫協會」(Guttmacher Institute)統計，自從「多布斯訴傑克森婦女健康組織案」判決出爐以來，全美約有2000多萬生育年齡婦女變成無法墮胎。某些州的禁止墮胎新令被法院以緊急命令擋下，但官司經過上訴，短短幾天甚至幾周之後，案情則出現逆轉。

羅格斯法學院(Rutgers Law School)院長兼教授莫徹爾森(Kimberly Mutcherson)表示，從每天狀況來看，對於提供墮胎手術 的診所以及想要墮胎的婦女來說，情勢變得非常複雜。

根據統計，自從「多布斯訴傑克森婦女健康組織案」判決之後，已有18州對婦女墮胎頒布新禁令，但遭到挑戰，有8州墮胎禁令暫時被擋下，等待進一步檢視，其中包括兩個保守派重鎮印地安納州、南卡羅來納州 。

最高法院推翻墮胎權合法以後，墮胎權的爭議仍然未止。(美聯社)

各種訴訟爭議不可能在2023年完全解決，但每一州的墮胎權司法攻防戰都將進入新階段，某些案件可能帶來民眾期待已久的答案，其他案件的發展則將衍生出新戰場。

唯有各州高等法院的判決，能夠為某些州的訴訟案件帶來答案。莫徹爾森表示，對於墮胎診所而言，州政府的墮胎禁令被法院緊急命令擋下，算是個「好兆頭」，但這不一定表示支持墮胎的一方在司法攻防戰裡必定勝訴。她說，發布緊急命令可能只是因為法院在面對新的司法問題時，希望審慎行事。

2023年裡，幾個保守州的州議會將召開「多布斯訴傑克森婦女健康組織案」判決出爐以來的首次會議，屆時可能通過新的禁止墮胎令，並對協助婦女墮胎的個人或機構祭出罰責，包括協助婦女到外地接受墮胎手術的民眾，以及在網路上刊登墮胎訊息的民眾。