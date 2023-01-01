展望2023／房貸利率小跌房價降 買家仍難入市

專家預測，2023年房貸利率雖然將下降，但購屋主負擔仍重；新購或換屋的交易增加有限。(Getty Images)

高房貸利率 、通膨和經濟衰退的陰影重創2022年房屋市場，美國房價 2023年預料下跌，但新買主也不會因此大增。

分析人士表示，即使房價因整體負擔能力問題而下跌，但2023年房屋銷售可能會持續放緩。

國會山莊報(The Hill)報導，新買家的難關在高房貸利率，30年期固定房貸利率今年從約3%增至約7%；經濟學者表示，聯準會 調高利率以降低通膨。

儘管房價下跌，卻讓人更難買房，尤其是難以負荷日常開銷加重的家庭。

華府智庫「兩黨政策中心」(Bipartisan Policy Center)的德威利格房市政策中心(J. Ronald Terwilliger Center for Housing Policy)執行主任席亞(Dennis Shea)表示，即便房價下跌，7%利率的影響也很大。

專家預測，2023年房貸利率雖然將下降，但購屋主負擔仍重；新購或換屋的交易增加有限。(Getty Images)

過去一年來大漲的房貸利率近幾周回落，抵押貸款銀行協會(Mortgage Bankers Association)預測30年期房貸利率將在2023年底降至約5.2%，但房地產商Redfin和房產網站Realtor.com預測，房貸利率只會小跌。

聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)指出，央行將縮減升息幅度，有助於穩定市場。

但對許多買房者而言，房貸仍是一大難關。

席亞說，「現在看到房價再跌，所以可能想再觀望後市，可負擔性仍是一大主要考量，薪資趕不上房市，過去一年來，房貸利率驟升，許多買家退出市場。」

景氣動蕩不僅讓新買家更難進入房市，也讓已擁房的屋主更難購置新房或換屋。

專家預測，2023年房貸利率雖然將下降，但購屋主負擔仍重；新購或換屋的交易增加有限。(Getty Images)

舉例而言，一對夫妻以較低的固定房貸利率於五年前買房，可能因為家中多了孩子而想換大房，但這對夫妻想換房碰到更高的房貸利率，想搬家變得更困難。

房市業者形容這是「房貸鎖定」(mortgage lock-in)效應，享有較低固定房貸利率的屋主維持現狀，以免換屋要付更高的價格。

Realtor.com預測，房價可能下跌但需要幾年才會穩定，而Redfin預測，房價中位數將在明年下跌約4%，2023年房市待售屋數將比2022年少16%，創2011年來新低。