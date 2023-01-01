展望2023／中國解封急轉彎 恐引發通膨

中國放棄防疫清零政策後，何時可以扭轉經濟，將會影響全球增長。(Getty Images)

中國在嚴格執行國家主席習近平 堅持的防疫「清零」政策三年後，突然全面放棄此政策。這項政策大轉彎的重要性絕對不容低估，其影響和發展也有待關注。習近平的新年講話可以為政策制定重點提供線索；與此同時，對中國人民來說，他可能有很多責任需要交代。

眼前的前景相當明顯：數以千萬計的人民染疫，可能還有數以百萬計的人民死亡。這場迫在眉睫的人道主義災難，必將對中國經濟造成巨大打擊。中國實際上正在從「強制」封鎖轉變為「自願」封鎖；北京 空蕩蕩的街道顯示，消費者並未因此解封，支出進一步惡化恐將持續數月之久。但有官員估計，在染疫者占絕大多數人口之後，支出可望大增。經濟學者預計支出大增情況可望在2023年第一季度末或第二季度初出現，全年人均國內生產毛額(GDP)上調也在預測中。

不過，在那之前，中國正處於一段可怕時期。接下來幾個月的危機之後，隨後的重新開放熱潮，可能會引發通貨膨脹。此外，中國公民如何看待政府和習近平政策的180度大轉彎？社會經濟後果將如何？這件事的政治影響又為何？都是待解的習題。

密西根大學國際研究所所長兼中國問題專家高敏(Mary Gallagher）說：「幾周前才談論Covid有多糟，突然卻說情況有多好、清零不存在，我認為人們對政府提供的信息，將完全失去信心。」前財政部長桑默斯(Lawrence Summers)談到政策突然轉變時也說：「這對社會穩定有何意涵，非常值得玩味。」

北京已經表現出承認此現實的跡象。事實上，在10月20大之後，對中國穩定的擔憂似已達到最高點。12月16日的年度政府經濟政策會議上，領導階層已再次強調加快經濟增長步伐；聲稱增長的「量」很重要，提振國內消費和投資 是2023年首要任務。

由於中國眼下面臨的道路極其艱難，很難預測北京將如何止痛。此外，由於有這麼多人同時被感染，疫苗接種率相對較低，明年很有可能出現更多變種、更多感染和死亡浪潮。