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展望2023／預測全球經濟成長走軟 前景黯淡

編譯潘勛／綜合報導
受俄烏戰爭拖累，2023年的歐洲經濟前景黯淡。(歐新社)
受俄烏戰爭拖累，2023年的歐洲經濟前景黯淡。(歐新社)

最新經濟研究指出，2023年全球經濟展望愈看愈黯淡，俄烏戰爭還在打，貿易受阻，歐洲受創最重，另外全球等待受新冠封控數月的中國經濟重啟；在美國，勞動市場開始走軟且企業活動趨疲，引發衰退的憂懼，全球而言，通膨高漲，歐元區及英國的經濟持續萎縮。

國際金融協會(IFF)日前公布研究，預測2023年全球經濟成長率只剩1.2%，相當世界剛由金融海嘯掙脫的2009年。

經濟合作暨開發組織(OECD)認同這項悲觀的預測，代首席經濟學者佩雷拉(Alvaro Santos Pereira)撰文表示，經濟前景艱難，OECD雖不認為全球會走入衰退，但世界經濟2023年成長將大幅走軟，許多國家通膨雖然有所減輕，可是仍算高。

許多研究指出，通膨及聯準會(Fed)動手打通膨， 依然是影響美國經濟目前及未來的主要因素。美國處於40年來最劇烈的通膨危機，今年10月折合年率為6.6%；聯準會多次升息，把指標利率由介於0.0%到0.25%升為3.75%到4.0%。

聯準會的想法是改變消費者的行為，讓儲蓄看來更誘人，借貸則叫人倒胃，減少消費需求，慢慢讓物價升速減緩，目標在讓通膨來到健康的2%。

受俄烏戰爭拖累，2023年的歐洲經濟前景黯淡。(美聯社)
受俄烏戰爭拖累，2023年的歐洲經濟前景黯淡。(美聯社)

聯準會的目標在控制通膨又不致於引發痛苦的衰退，不少跡象雖指出減少需求正在奏效，但衰退的威脅仍徘徊不散。雖然近幾個月就業機會仍在成長，但失業救濟申請也在上升，意味就業市場可能開始走軟。

放眼全球，各國政府正面臨艱巨挑戰，要在物價大幅走高同時支援民生，尤其是食品及燃料，但兩者受俄烏戰爭影響最深。

國際貨幣基金(IMF)認為，在許多先進及開發中經濟體，會計節制可望既降低通膨又減少債務；全球2023經濟成長雖低但仍在正值；某些地區如歐洲將步入衰退，IMF預測歐洲國內生產總值(GDP)將下跌2.0%。

全球2023年堪稱亮點的地方在中國及拉丁美洲。拉丁美洲出口原物料如木材、礦石等其他經濟投入，因為價格走高，全球通膨迄今為止造福當地，GDP可望增長1.2%。

中國大幅放寬新冠封控政策，經濟設法振衰起敝，IFF等組織預測中國經濟可望成長2.0%。

受俄烏戰爭拖累，2023年的歐洲經濟前景黯淡。(美聯社)
受俄烏戰爭拖累，2023年的歐洲經濟前景黯淡。(美聯社)

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