川普稅表公布／共和黨報復 擬公布工會領袖、大法官稅表

川普盟友、共和黨籍德州眾議員布萊迪(左)指國會公布川普個人財務資料是「政治迫害」，揚言在1月3日控制眾院後，公布工會領袖及大法官稅表作為報復。(路透)

前總統川普 針對國會歲出入委員會30日公布他個人稅表提出反駁，並警告此舉會給國家帶來可怕後果，同時還不忘吹噓他避稅的能力。同時即將掌控眾院 多數的共和黨人也揚言未來將公布工會領袖及大法官稅務資料，作為報復。

川普不滿地表示，「民主黨 人本不該這樣做，最高法院本不該批准它，這將給許多人帶來可怕後果。 美國的巨大鴻溝現在將變得更加嚴重」，同時川普也為自己避稅有方沾沾自喜，他說：「稅表再次表明我是多麼自豪取得成功，以及我如何能夠利用扣抵和其他各種寬減來激勵、創造數以千計的就業機會和龐大的企業規模。」

對此，川普盟友、德州共和黨籍眾議員布萊迪(Kevin Brady)譴責國會公布川普個人稅務資料，指控這是民主黨政治迫害；「民主黨人做出史無前例的決定，釋放危險的全新政治武器，影響範圍遠遠超出歷任總統，推翻水門事件數十年來，對一般國人的隱私保護。」

共和黨人表示不排除1月3日控制眾院後，公布工會領袖及大法官稅表作為報復，「展望未來，眾院歲出入委員會和參院財政委員會所有未來主席都將擁有近乎無限的權力，可以針對和公開私人、政敵、商界和勞工領袖，甚至最高法院法官的納稅申報表。」布萊迪表示。

根據國會歲出入委員會資料顯示，國稅局規定每年稽查總統稅務，但川普在其總統任內頭兩年，並沒有被查稅，直到2019年由民主黨取得眾院多數後，才在歲出入委員會的要求下，開始稽查川普稅務資料。