川普稅表公布／貸款子女掩飾贈與？引發多項質疑

民主黨籍的國會眾院歲出入委員會主席尼爾(中)指出，川普的總統任期內，國稅局只義務稽核川普一次。他抨擊國稅局查總統報稅時在「冬眠」。(美聯社)

國會眾院30日公布前總統川普 六年間的聯邦稅表 ，顯見他四年總統任期的第一年及最後一年，繳納的聯邦所得稅極少，另外貸款 給自己的子女、任期內有海外帳戶，包括2015到2017期間擁有中國帳戶，諸多疑竇不僅稽核人員要查，政治對手也不會輕易放過。

有線電視新聞網(CNN)報導，川普稅表證實「稅務聯合委員會」(JCT)所提的報告，川普不管在總統任期或之前，都申報龐大虧損，讓他得以大幅減少甚至完全沒有稅負。例如他在2015年虧損1億500萬元、2016年虧7300萬元。

跨黨派的JCT審核過川普稅表，標出很多疑點，包括他宣稱貸款給子女，而收到數額令人側目的利息，JCT認為足可顯示川普在掩飾贈與。

JCT主張，查稅人員應調查川普與其子女訂定的貸款協議，包括利率，假如川普未依市場行情向他的子女索取利息，就可視為想逃稅而贈與，得繳贈與稅，相關貸款人也不得把利息列入抵稅額。

川普稅表所列旗下公司開銷與利潤，數字一模一樣，也令人生疑；例如在2017年，他申報自己的個人直升機公司DJT Aerospace LLC獲利4萬2965元，但開銷也是4萬2965元，公司等於零收入，不必繳稅。

川普稅表還顯示，他在總統任內持有海外銀行帳戶，包括2015到2017年間，擁有中國某銀行的戶頭，在英國、愛爾蘭等國也有，按規定要向「金融犯罪執行網」(FinCEN)做報告；2020年紐約時報踢爆川普有中國帳戶時，川普集團律師賈登(Alan Garten)表示，帳戶是為了川普國際飯店管理處在中國開拓業務之用。

稅表另顯示，川普任期第一年的2017年，他繳的海外稅要比美國聯邦稅750元多；川普宣稱，前幾年的執行虧損很大，故幾乎折光美國稅負；但那一年，川普繳稅給外國將近100萬元。

川普繳稅給外國本身並不稀奇，但足可顯示川普的公司及商業利益遍及全球，那些生意受各國地方稅及法規管轄。

JCT另發現，川普的總統任期內，國稅局只義務稽核川普一次，也就是他2016年的報稅，而且是在2019年秋天，才按民主黨籍眾院歲出入委員會主席尼爾(Richard Neal)書面要求所辦；報告形容國稅局查總統報稅時在「冬眠」。