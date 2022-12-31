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川普稅表公布／會計師：申報巨額損失 非窮人玩的遊戲

編譯陳韻涵／綜合30日電
川普2016年申報在國外繳納稅款120萬元；同年他只繳了750元美國所得稅。(歐新社)
川普2016年申報在國外繳納稅款120萬元；同年他只繳了750元美國所得稅。(歐新社)

國會眾院30日公布前總統川普2015年至2020年六年來的納稅申報表，公開川普的稅務情況，川普伉儷2020年沒繳半毛所得稅；註冊公認會計師(CPA)則表示，「會產生這樣的損失，你必須非常富裕，這不是窮人玩的遊戲」。

無黨派的國會「聯合稅務委員會」(Joint Committee on Taxation)對於川普的稅務申報文件提出幾個警訊，包括川普的盈虧互補、給孩子的貸款或許有可能被視為贈與，以及與扣除相關的稅收沖銷。

當年新冠肺炎疫情衝擊美國，川普夫婦提報480萬元損失，2018、2019年，川普提報的收入增加，每年繳付約110萬元聯邦稅。

國稅局2019年4月3日才開始審計川普2015年的稅務，這是川普擔任總統兩年多以後的事，部分評論家視此為國稅局資源有限的跡象。

國稅局本月稍早的內部備忘錄寫道，「美國總統跟其他公民一樣有義務繳稅，這是公民的核心責任，沒有稅收，政府將不復存在」。

川普競選團隊30日發聲明表示，川普稱他的稅表顯示「我多麼自豪地取得成功」。

專家表示，美國稅制是雙向的。即將出版「所有總統的稅」(All the Presidents' Taxes)一書的註冊公認會計師雷維克(Charles Renwick)表示，「政府刻意制定具有兩個目標的法律，一是籌集資金，二是獎勵行為，房地產投資顯然受到稅法的激勵」。

雷維克指出，虧錢而無收入者不用繳稅。「還有另一種情況，川普帳面上賠錢，但其實有賺，若是這種情況，那便是稅法獎勵的結果，不一定是任何不當行為，他可能做對了」。

他說：「川普從事稅法非常、非常鼓勵的活動。」

紐約的梅多斯會計師事務所(Medows CPA PLLC)會計師梅多斯(Jonathan Medows)分析現行公開的川普2020年稅表內容指出，川普的稅務資料凸顯美國人運用稅則減輕稅務負擔。

業主與投資人可以增加部分減稅額，他說：「通常是在房地產方面，帳面上虧大錢，返還資本給投資人，但仍有現金流。要產生這樣的損失，你需要超級富裕，這不是窮人玩的遊戲。」

川普 投資 國稅局

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