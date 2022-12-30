中軍機南海危險逼近美軍機 機翼相距不到10呎

由美國印太司令部釋出的影像截圖清晰可見，中共殲11戰機本月21日曾在南海公海升空近距離接近美國空軍RC-135偵察機。(路透)

美軍印太司令部29日發布，一架中國解放軍 殲-11戰機於北京時間21日，在南海空域逼近一架美軍RC-135偵察機，兩者相距不到20呎（6.1公尺），迫使美軍閃避以避免碰撞。

31秒影片曝光 美軍閃避 避免碰撞

路透引述一名軍方發言人說法報導，兩機機翼一度逼近到10呎（3.05公尺）內，解放軍距離美軍機鼻不到20呎，美軍軍機只能閃避。

印太司令部發布新聞稿和31秒的影片還原當下狀況，美方表示，殲11戰機就在美偵察機機鼻前方20呎內危險駕駛；根據影片，解放軍軍機逐步逼近美軍軍機，最後美軍軍機選擇閃避拉開距離，雙方駕駛員並沒有對話或喊話。

印太司令部表示，事發區域位於南海，屬於可以合法執行任務的國際空域，呼籲印太區域各國都遵守國際規範，安全使用該空域。

美重申將持續印太任務 中未回應

美方重申，將持續依據國際法、在考慮到所有船隻和飛機的安全狀況下，於印太區域持續飛行、航行與執行任務。

路透報導，美國已就最新事件與中國交涉；中國駐美大使館並未做出回應。

拜登 政府多次抨擊解放軍在印太區域的挑釁作為，美國國防部印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）7月在智庫表示，中國在南海地區不安全和不專業的行為越來越多，這些行徑構成區域穩定的重大威脅，若解放軍持續這麼做，爆發重大事件或意外是時間早晚問題。

瑞特納舉例，解放軍在東海攔截加拿大飛機、在南海攔截澳洲飛機；此外，中國海警隊跟蹤騷擾一艘載著菲律賓科學家的台灣船隻，並阻撓菲律賓補給船為駐守在仁愛礁的菲軍運送物資。

國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）6月和上月兩度與中國國防部長魏鳳和會晤時，都言明關切中國軍機在印太區域的日益危險作為，並敦促雙邊建立緊急溝通管道來應對危機。

事實上，美中在2001年4月發生過軍機相撞，一架美國偵察機和兩架解放軍戰鬥機在靠近海南島的南海上空碰撞，其中一架解放軍機墜毀且飛行員喪生，美國軍機緊急迫降海南島；這起事件演變成美中外交危機，最終美國表示遺憾，中方釋放美軍和交還軍機才告落幕。