中國遼寧艦逼近關島 模擬作戰「威脅第二島鏈」
日本防衛省統合幕僚監部28日再次公布中國航母遼寧艦最新動向，這是日方自本月18日以來第四次公布遼寧艦航母編隊的活動。
日方表示，遼寧艦在兩艘大型驅逐艦及一艘護衛艦的伴隨下，連日來持續在太平洋上活動，甚至一路前進至美國第二島鏈的核心—關島附近海域，引起日美強烈關注。
日方聲稱，遼寧艦航母編隊是在沖之鳥礁東南640至870公里處演練，該海域距離關島僅500公里，是中國航母戰鬥群歷來首次前往關島附近海域展開實戰演習。
關島是美國在西太平洋地區投射武力的樞紐，也是戰略轟炸機和潛艇的停靠點和基地。
不滿對台軍售 發出警告訊號
綜合多方的分析，此次遼寧艦在關島附近出現，是向美國發出明確的警告信號。因為在演習前，美國剛通過國防授權法，提供台灣100億美元購買武器，中國認為這是赤裸裸的干涉內政行為。
北京「環球時報」一篇文章援引中國分析人士指出，此次行動表明「中國航母已準備好保衛國家，免受美國發起的潛在攻擊，包括企圖對台灣的軍事干涉」。文章更表示，「只要美軍不攻擊中國或干涉台灣問題，中國就永遠不會攻擊美國在關島的軍事基地，但(中國)擁有這種能力是對美國潛在挑釁的威懾。」
負責西太平洋防務的美國海軍第七艦隊，暫時未評論遼寧艦出現在關島附近，也未有透露是否回應了中國這次行動。
有軍事分析指出，按照日方的通報，遼寧艦在此期間展開了260次艦載機高強度起降訓練，模擬解放軍打擊關島的作戰方案，表示中國海軍有能力實際威脅第二島鏈。
中方認為，在距離關島500公里的海域上出現，實際上已將關島的美軍基地納入攻擊範圍之內。遼寧號航母此次共載有24架殲15型戰機，每架可攜帶4枚KD-88空對地導彈、鷹擊91型反艦導彈或反輻射導彈。
日本海上自衛隊特地派出雲號準航母及有明號驅逐艦負責跟蹤監視遼寧艦動態。
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