中國遼寧艦逼近關島 模擬作戰「威脅第二島鏈」

日本公布中國航母遼寧艦在沖之鳥礁東南演練，距離關島僅500公里。（路透資料照）

日本 防衛省統合幕僚監部28日再次公布中國航母遼寧艦 最新動向，這是日方自本月18日以來第四次公布遼寧艦航母編隊的活動。

日方表示，遼寧艦在兩艘大型驅逐艦及一艘護衛艦的伴隨下，連日來持續在太平洋上活動，甚至一路前進至美國第二島鏈的核心—關島附近海域，引起日美強烈關注。

日方聲稱，遼寧艦航母編隊是在沖之鳥礁東南640至870公里處演練，該海域距離關島僅500公里，是中國航母戰鬥群歷來首次前往關島附近海域展開實戰演習。

關島是美國在西太平洋地區投射武力的樞紐，也是戰略轟炸機和潛艇的停靠點和基地。

日本公布中國航母遼寧艦在沖之鳥礁東南演練，距離關島僅500公里。（取材自日本防衛省）

不滿對台軍售 發出警告訊號

綜合多方的分析，此次遼寧艦在關島附近出現，是向美國發出明確的警告信號。因為在演習前，美國剛通過國防授權法，提供台灣100億美元購買武器，中國認為這是赤裸裸的干涉內政行為。

北京 「環球時報」一篇文章援引中國分析人士指出，此次行動表明「中國航母已準備好保衛國家，免受美國發起的潛在攻擊，包括企圖對台灣的軍事干涉」。文章更表示，「只要美軍不攻擊中國或干涉台灣問題，中國就永遠不會攻擊美國在關島的軍事基地，但(中國)擁有這種能力是對美國潛在挑釁的威懾。」

負責西太平洋防務的美國海軍第七艦隊，暫時未評論遼寧艦出現在關島附近，也未有透露是否回應了中國這次行動。

有軍事分析指出，按照日方的通報，遼寧艦在此期間展開了260次艦載機高強度起降訓練，模擬解放軍打擊關島的作戰方案，表示中國海軍有能力實際威脅第二島鏈。

中方認為，在距離關島500公里的海域上出現，實際上已將關島的美軍基地納入攻擊範圍之內。遼寧號航母此次共載有24架殲15型戰機，每架可攜帶4枚KD-88空對地導彈、鷹擊91型反艦導彈或反輻射導彈。