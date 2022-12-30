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台灣面對抗中威脅 前防長艾思博：準備不夠

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台灣面對抗中威脅 前防長艾思博：準備不夠

記者顏伶如／綜合報導
前國防部長艾思博今年曾訪台，他說曾建議與蔡英文總統應延長兵役。（美聯社）
前國防部長艾思博今年曾訪台，他說曾建議與蔡英文總統應延長兵役。（美聯社）

國防部長艾思博(Mark Esper)接受彭博電視(Bloomberg)「權力平衡」節目(Balance of Power)訪問時說，台灣面對潛在的中國侵略威脅「準備不夠」。但他同時表示，對於台灣將會做好準備感到樂觀。

今年7月曾訪問台灣的艾思博本周受訪時說，訪問期間曾與蔡英文總統見面時，「列舉了一些我覺得他們應該要做的事情」，例如大幅提高國防預算、延長兵役到至少一年，以及增加存糧與武器庫存。

艾思博說：「看來他們已開始在做，這是好事。華府也有相同動作，要提供武器並擴大訓練。」

過去幾年，中國對台灣進犯動作不斷。今年8月，眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)結束訪問台北行程後，解放軍便在台灣周邊舉行大規模軍事演習。

台灣國防部26日表示，在24小時期間，中國出動71架軍機、7艘船艦朝向台灣。

北京的挑釁動作引起美國及東亞地區國家紛紛回應。

本月稍早，日本宣布未來五年將增加國防支出到占國內生產毛額(GDP)的2%，總數大約為2870億元，以便跟中國、北韓及俄羅斯抗衡。

台灣日前宣布，義務役服役時間將從現行的四個月延長到一年。蔡英文也宣布，部隊訓練將會更新，「沒有人要戰爭」，但台灣需要有自衛能力。

美國29日宣布，已通過出售「火山」(Volcano)車載布雷系統給台灣。

艾思博接受彭博新聞訪問時說，中國威脅整體區域政治秩序，想要顛覆國際社會行事規則，「因此我們要站穩立場，團結一致抵抗中國侵略，這點是非常重要的」。

艾思博表示，最糟糕的假設狀況是中國透過海路侵略台灣，「這是非常、非常困難的運作，我不相信中國目前可以做得到」。

對於台灣是否能夠抵抗中國侵略，艾思博則以烏克蘭在俄烏戰爭的處境舉例說，對於台灣的機會感到樂觀。他指出，從烏克蘭學到的教訓就是，「小國如果有著充足軍備、願意打仗，可以動員人民上戰場，就可以擊退不容易對付、規模龐大的敵人」。

國防部 烏克蘭 蔡英文

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