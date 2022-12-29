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中國BF.7再竄全球？專家：新毒株恐躲過現行療法

中國飛抵米蘭2航班「近半陽性」義大利強制檢測新冠

編譯盧炯燊／綜合28日電
圖為新疆烏魯木齊機場等待出境的旅客。（中新社）
圖為新疆烏魯木齊機場等待出境的旅客。（中新社）

中國宣布放鬆出境限制後，義大利聲稱從中國搭機入境米蘭的旅客裡，有一半呈新冠陽性反應，因此衛生部長斯基拉奇(Orazio Schillaci)28日宣布，所有從中國入境者均須接受強制性新冠病毒檢測；在此之前，日本、南韓及印度等國已加強對中國入境旅客的防疫檢測。

斯基拉奇28日向國會表示，為保護義大利民眾，所有來自中國的旅客都須接受拭子檢測，有關措施即時生效，暫定執行至2023年1月30日，到期後將重新評估是否延續。

他沒有說明會對檢測呈陽性的旅客採取什麼措施，但米蘭周邊的倫巴第大區及羅馬周邊的拉齊奧地區，當地衛生主管表示，檢測呈陽性者會在衛生當局預留的建築物內隔離。

綜合彭博、義大利安莎社(ANSA)的報導，12月26日從中國飛抵米蘭馬爾彭薩機場(Milan Malpensa Airport)的兩個航班，第一個航班有92名乘客，其中35人檢測陽性(38%)；另一航班有120名乘客，其中62人檢測陽性(52%)。綜合計算，兩個航班的陽性率達46%，大多數呈陽性者均沒有出現症狀。

由於陽性比率高，義大利衛生官員愈來愈擔心會出現新冠病毒變種。新冠病毒2020年初肆虐歐洲時，義大利是第一個受重創的歐洲國家。

衛生部發出聲明指，他們會在米蘭展開病毒測試，篩查是否有新變種出現，若發現新病毒變種，不排除對從中國來的旅客實施更嚴格的入境限制。 病毒篩查程序已經啟動，預計很快會確定是否出現變種。

法德關注 暫未實行檢測

自中國放寬「清零」政策後，境內大規模爆發疫情，包括美國在內的不少國家，都發布對從中國入境旅客的檢疫新政策。

法國衛生部也在監測事態發展，表示正與歐洲夥伴合作，研究可能採取的所有的有用措施。

德國衛生部發言人表示，衛生當局正在「密切關注」相關情況，但暫未實行檢測措施。

中國外交部發言人汪文斌早前回應各國對中國入境旅客實施檢測時表示，各國防疫措施應當科學適度，不應影響正常的人員交往，期待中外人員往來進一步恢復，便利化程度進一步提升。

來源：FRANCE 24 English

檢測 義大利 防疫

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