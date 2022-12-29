我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃安嘆「殯儀館火化排大隊」 北京網友揭疫情慘況

中國BF.7再竄全球？專家：新毒株恐躲過現行療法

中國盛行變異株BF.7竄全球？美專家：可能躲過現行療法

編譯陳韻涵／綜合28日電
中國各地民眾發燒的病例爆增，醫院急診部門人滿為患。圖為28日天津南開醫院醫生正為新冠病患看診。(Getty Images)
中國各地民眾發燒的病例爆增，醫院急診部門人滿為患。圖為28日天津南開醫院醫生正為新冠病患看診。(Getty Images)

中國在新冠肺炎疫情升溫之際解除防疫限制，專家對於造成中國疫情主要的變異株BF.7是否將會影響美國，感到憂心。

聯邦疾病防治中心(CDC)數據顯示，從新冠變異株BA.5演化而來的BF.7已能躲過免疫系統，且被認為是目前造成中國疫情升溫的主因。

美國目前的BF.7病例僅占確診總數的3.9%，新英格蘭則占3.2%。

國家廣播公司(NBC10)每周的「新冠病毒問答」節目邀請專家釋疑，說明中國疫情升溫之際解封國門，是否會讓新變異株擴散全球。 

波士頓醫學中心(Boston Medical Center)傳染病醫師哈默(David Hamer)說：「老實說，我擔心中國疫情爆發會讓新變異株產生，且新毒株可能躲過現行療法或免疫系統。至於是否會流竄全球，到時候就知道了。」

每一宗新的感染病例都讓新冠病毒有機會變異，而病毒正快速於中國擴散。

中國政府已下令對中國14億人解除清零政策，美國28日要求中國入境的旅客提供陰性證明。

儘管中國的疫苗接種率高，但補強針的接種率低，尤其是老人。

中國國產疫苗預防染疫重症的效力，不如西方國家的核糖核酸(RNA)疫苗，中國許多人在一年多前打的疫苗，至今免疫效果已退，這讓病毒有機會變異。

中國大多數人未接觸新冠病毒，中國的疫苗仰賴舊技術，相較於採用新技術的信使RNA疫苗所能產生的抗體較少。

波士頓布萊根婦女醫院(Brigham and Women's Hospital)傳染病科主任克里茲基斯(Daniel Kuritzkes)表示，「我認為，數百萬個病例中肯定會出現全新變異株，且很可能在中國發生。」

專家表示，新變異株是否會造成更嚴重的症狀仍未知。

克里茲基斯說，「新變異株是否會對住院和死亡率造成更嚴重的影響無法預測，必須觀察變異株的特性，以及免疫人口是否夠龐大，足以像應對Omicron那樣，可以控制染疫重症的情況。」

疫苗 疫情 波士頓

上一則

米雪兒宣傳新書談30年婚姻：有10年無法忍受歐巴馬

下一則

香港放寬防疫 口罩令不解禁 非港人治新冠自費770美元

延伸閱讀

中BF.7竄全球？專家：新毒株恐躲過現行療法或免疫系統

中BF.7竄全球？專家：新毒株恐躲過現行療法或免疫系統
中國2航班近半旅客確診 義大利祭強制採檢令

中國2航班近半旅客確診 義大利祭強制採檢令
專家教你控制假期債務 快樂過節不超支

專家教你控制假期債務 快樂過節不超支
防病毒入侵 義大利對來自中國旅客一律強制篩檢

防病毒入侵 義大利對來自中國旅客一律強制篩檢

熱門新聞

數百萬民眾在疫期獲准加入白卡，但開支法案如通過，這些民眾從2023年4月1日起將喪失資格。(Getty Images)

聯邦補助要停？數百萬人白卡快沒了…這一天請密切關注

2022-12-22 10:40
中國國家衛健委26日晚發布公告，將新型冠狀病毒肺炎更名為新型冠狀病毒感染，自明年1月8日起實施「乙類乙管」的總體方案，取消入境後全員核酸檢測和集中隔離。(新華網)

中國1月8日取消入境隔離 「新冠肺炎」改名了

2022-12-26 10:46
在冰冷的平安夜深夜，三輛載滿移民的巴士開到美國副總統賀錦麗位在華府的家。圖為賀錦麗的家。（美聯社）

冰冷的平安夜深夜 3輛載滿移民的巴士開到賀錦麗的家

2022-12-25 19:26
紐約水牛城被厚厚的白雪覆蓋，足以淹沒到女生的膝蓋。（歐新社）

全美急凍至少23死 這8州體感溫度僅-9℉ 跟北極一樣冷

2022-12-24 21:59
國會準備在開支法案納入退休儲蓄條款，讓民眾能積攢退休儲蓄。圖為幾個退休者在佛州退休社區小聚。(Getty Images)

退休者福音 漸進式儲蓄能存更多錢…這些改變不可不知

2022-12-21 16:30
伍銳賢寄出的支票遭盜，竊賊除竄改支票上姓名和金額，還將支票傳真到舊金山的一家銀行。(伍銳賢提供)

郵局有內鬼? 寄支票遭篡改 信用卡沒到手就被揮霍

2022-12-25 15:29

超人氣

更多 >
高凌風女兒闖好萊塢10年點頭嫁了 老公超狂身分曝光

高凌風女兒闖好萊塢10年點頭嫁了 老公超狂身分曝光
谷歌也快撐不住？1.1萬人恐淪裁員目標 員工深感焦慮

谷歌也快撐不住？1.1萬人恐淪裁員目標 員工深感焦慮
華人不得入內？ 女作家進矽谷桑尼維爾公園被白人拒絕

華人不得入內？ 女作家進矽谷桑尼維爾公園被白人拒絕
中國2航班近半旅客確診 義大利祭強制採檢令

中國2航班近半旅客確診 義大利祭強制採檢令
好消息 稅收將調整 今年沒漲工資的人因禍得福

好消息 稅收將調整 今年沒漲工資的人因禍得福