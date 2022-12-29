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黃安嘆「殯儀館火化排大隊」 北京網友揭疫情慘況

中國BF.7再竄全球？專家：新毒株恐躲過現行療法

中遊客出籠vs.病原者出國 中國「開國門」全球憂喜參半

編譯潘勛／綜合28日電
中國春運將從明年1月7日開始，中國民航局28日也宣布，入境航班75%客座率等限制，自下個月8日起取消。(美聯社)
中國春運將從明年1月7日開始，中國民航局28日也宣布，入境航班75%客座率等限制，自下個月8日起取消。(美聯社)

中國準備逐漸開放國門，奮力救經濟，世界對此舉可能帶來生意及觀光客覺得興奮，但中國新冠案例大爆炸，來自中國的觀光客可能帶有病原，也令人焦慮；想赴中國旅遊的人，對中國醫療收容能力吃緊，國家疫情期間又煽動仇外及民族主義，感到猶豫。

紐約時報28日報導，過去3年中國緊閉國門，不准人民出國，連讓中國得以崛起的接觸全世界，都告縮手；三年堅持清零政策下來，經濟元氣大傷。

自2023年1月8日起，中國不再對海外遊客實施嚴峻的隔離檢疫政策，也開始受理中國人民赴外護照申請，允許國人前往香港；外國人要取得簽證到中國做生意、讀書、與家人團聚，變得容易。

搶著出國 航班訂位大增

一時之間，航班訂位大增；中國人搶著出國，準備與闊別多年的家人團聚。商界及經濟學者稱頌放鬆管制是重大一步，可以讓人恢復對中國前景的信心；法國駐中國大使館在社媒網站寫道，「中國朋友們，法國敞開胸懷歡迎你們！」

但這些樂觀氣氛，因中國突然放棄新冠「動態清零」政策、染疫人數大爆炸，政府的因應之道欠缺，而告減損。醫院及殯儀館人滿為患，有些藥賣到缺貨；染疫件數及死亡人數，中央政府一直未能提供可靠數據甚至估計，讓人質疑目前疫情規模及北京當局的誠信。

管制入境 各國祭新防疫

 

雖說中國旅客可望帶來豐厚利潤，有些國家、城市對中國人可能大批入境感到緊張；義大利衛生部長斯基拉奇(Orazio Schillaci )28日表示，所有來自中國的旅客，都要做入境新冠檢疫；日本表示，來自中國的班機數及降落港，都要設限，另要求最近赴日的中國旅客，抵達時都要檢疫，假如陽了必須送去隔離一周；首相岸田文雄表示，因為中國疫情傳播不透明，這些舉措有其必要。

只是放鬆管制，被疫情壓抑許久的旅遊需求大舉釋放；中方宣布政策改變之前一天，也就是27日，由中國赴世界旅遊熱點如新加坡、日本及南韓，機位訂購在攜程旅行網便增為三倍；該公司提供的數據顯示，外國人訂機位赴中增加五倍。

中國各地民眾發燒的病例爆增，醫院急診部門人滿為患。圖為28日天津南開醫院醫生正為...
中國各地民眾發燒的病例爆增，醫院急診部門人滿為患。圖為28日天津南開醫院醫生正為新冠病患看診。(Getty Images)

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