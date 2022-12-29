台防堵疫情 元旦起中國入境「唾液PCR」檢測

中國疫情升溫，台灣防疫指揮中心宣布明年元旦起到31日，自中國入境旅客，採全面唾液PCR採檢。圖為入境旅客經過發燒篩檢站。（記者黃仲明／攝影）

中國疫情 升溫，台灣行政院長蘇貞昌召開擴大防疫 會議，拍板從明年元旦起至1月底，搭乘中國成都、北京、上海、廈門四個直航航線及金馬地區民眾春節交通專案的來台旅客，須在機場或港口進行唾液PCR檢測。篩檢 陽性者依規定進行「五加Ｎ」居家照護，所有篩陽檢體都須進行病毒定序，篩陰則採七天自主健康管理。

明年1月8日起，中國不再針對染疫者採取隔離措施。防疫指揮中心估計中國第一波疫情高峰落在本月底到明年1月間，隨春運等返鄉活動，疫情估計延燒超過三個月。

指揮中心也公布自境外移入台灣個案飆升至226例，創9月以來新高。發言人莊人祥表示，與入境台灣人數增多及周邊國家疫情升溫兩大因素有關。接下來將針對中國入境旅客全面實施唾液篩檢，預期境外移入個案會再上升。

明年元旦零時起至1月31日，除維持現行不開放陸客來台政策，來自中國的旅客入境時，必須於機場或港口配合採集唾液檢體PCR，採檢後盡速返回住所進行七天自主防疫及後續自我篩檢。自主防疫期間若要外出，須持二日內快篩陰結果；篩陽者須執行「五加Ｎ」居家照護，陽性檢體送疾管署昆陽實驗室進行病毒定序。

台灣的新冠本土疫情近期升溫，連兩天案例突破兩萬例，27日新增27942個本土個案，較上周三大增46.7%。莊人祥表示，疫情上升速度比預期快，推估與氣溫低及耶誕周人潮群聚有關。他提醒，不論自然感染或打疫苗產生抗體會隨時間衰退，也被認為是本土疫情快速上升的原因之一，呼籲符合資格者應盡速接種疫苗。