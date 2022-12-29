我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃安嘆「殯儀館火化排大隊」 北京網友揭疫情慘況

中國BF.7再竄全球？專家：新毒株恐躲過現行療法

台防堵疫情 元旦起中國入境「唾液PCR」檢測

記者楊雅棠鄭媁、黃仲明／連線報導
中國疫情升溫，台灣防疫指揮中心宣布明年元旦起到31日，自中國入境旅客，採全面唾液PCR採檢。圖為入境旅客經過發燒篩檢站。（記者黃仲明／攝影）
中國疫情升溫，台灣防疫指揮中心宣布明年元旦起到31日，自中國入境旅客，採全面唾液PCR採檢。圖為入境旅客經過發燒篩檢站。（記者黃仲明／攝影）

中國疫情升溫，台灣行政院長蘇貞昌召開擴大防疫會議，拍板從明年元旦起至1月底，搭乘中國成都、北京、上海、廈門四個直航航線及金馬地區民眾春節交通專案的來台旅客，須在機場或港口進行唾液PCR檢測。篩檢陽性者依規定進行「五加Ｎ」居家照護，所有篩陽檢體都須進行病毒定序，篩陰則採七天自主健康管理。

明年1月8日起，中國不再針對染疫者採取隔離措施。防疫指揮中心估計中國第一波疫情高峰落在本月底到明年1月間，隨春運等返鄉活動，疫情估計延燒超過三個月。

指揮中心也公布自境外移入台灣個案飆升至226例，創9月以來新高。發言人莊人祥表示，與入境台灣人數增多及周邊國家疫情升溫兩大因素有關。接下來將針對中國入境旅客全面實施唾液篩檢，預期境外移入個案會再上升。

明年元旦零時起至1月31日，除維持現行不開放陸客來台政策，來自中國的旅客入境時，必須於機場或港口配合採集唾液檢體PCR，採檢後盡速返回住所進行七天自主防疫及後續自我篩檢。自主防疫期間若要外出，須持二日內快篩陰結果；篩陽者須執行「五加Ｎ」居家照護，陽性檢體送疾管署昆陽實驗室進行病毒定序。

台灣的新冠本土疫情近期升溫，連兩天案例突破兩萬例，27日新增27942個本土個案，較上周三大增46.7%。莊人祥表示，疫情上升速度比預期快，推估與氣溫低及耶誕周人潮群聚有關。他提醒，不論自然感染或打疫苗產生抗體會隨時間衰退，也被認為是本土疫情快速上升的原因之一，呼籲符合資格者應盡速接種疫苗。

疫情 防疫 篩檢

上一則

香港放寬防疫 口罩令不解禁 非港人治新冠自費770美元

下一則

中遊客出籠vs.病原者出國 中國「開國門」全球憂喜參半

延伸閱讀

郭董苦等BNT次世代疫苗 指揮中心：還在考慮

郭董苦等BNT次世代疫苗 指揮中心：還在考慮
郭台銘爆料郭母想打BNT次世代還打不到 指揮中心回應

郭台銘爆料郭母想打BNT次世代還打不到 指揮中心回應
總統「恩准」進BNT 郭台銘：執政者未把人命擺第一

總統「恩准」進BNT 郭台銘：執政者未把人命擺第一
兩岸小三通 可能重要節日重啟

兩岸小三通 可能重要節日重啟

熱門新聞

數百萬民眾在疫期獲准加入白卡，但開支法案如通過，這些民眾從2023年4月1日起將喪失資格。(Getty Images)

聯邦補助要停？數百萬人白卡快沒了…這一天請密切關注

2022-12-22 10:40
中國國家衛健委26日晚發布公告，將新型冠狀病毒肺炎更名為新型冠狀病毒感染，自明年1月8日起實施「乙類乙管」的總體方案，取消入境後全員核酸檢測和集中隔離。(新華網)

中國1月8日取消入境隔離 「新冠肺炎」改名了

2022-12-26 10:46
在冰冷的平安夜深夜，三輛載滿移民的巴士開到美國副總統賀錦麗位在華府的家。圖為賀錦麗的家。（美聯社）

冰冷的平安夜深夜 3輛載滿移民的巴士開到賀錦麗的家

2022-12-25 19:26
紐約水牛城被厚厚的白雪覆蓋，足以淹沒到女生的膝蓋。（歐新社）

全美急凍至少23死 這8州體感溫度僅-9℉ 跟北極一樣冷

2022-12-24 21:59
國會準備在開支法案納入退休儲蓄條款，讓民眾能積攢退休儲蓄。圖為幾個退休者在佛州退休社區小聚。(Getty Images)

退休者福音 漸進式儲蓄能存更多錢…這些改變不可不知

2022-12-21 16:30
伍銳賢寄出的支票遭盜，竊賊除竄改支票上姓名和金額，還將支票傳真到舊金山的一家銀行。(伍銳賢提供)

郵局有內鬼? 寄支票遭篡改 信用卡沒到手就被揮霍

2022-12-25 15:29

超人氣

更多 >
高凌風女兒闖好萊塢10年點頭嫁了 老公超狂身分曝光

高凌風女兒闖好萊塢10年點頭嫁了 老公超狂身分曝光
谷歌也快撐不住？1.1萬人恐淪裁員目標 員工深感焦慮

谷歌也快撐不住？1.1萬人恐淪裁員目標 員工深感焦慮
華人不得入內？ 女作家進矽谷桑尼維爾公園被白人拒絕

華人不得入內？ 女作家進矽谷桑尼維爾公園被白人拒絕
中國2航班近半旅客確診 義大利祭強制採檢令

中國2航班近半旅客確診 義大利祭強制採檢令
好消息 稅收將調整 今年沒漲工資的人因禍得福

好消息 稅收將調整 今年沒漲工資的人因禍得福