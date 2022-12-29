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香港放寬防疫 口罩令不解禁 非港人治新冠自費770美元

香港特派員李春／香港報導
香港宣布取消入境強制核酸檢測等防疫規定，圖為香港國際機場。(Getty Images)
香港宣布取消入境強制核酸檢測等防疫規定，圖為香港國際機場。(Getty Images)

香港28日宣布取消入境強制核酸檢測、限制社交距離等絕大多數防疫規定，但「口罩令」仍繼續維持。而非香港居民入境香港後若染疫，獲處方新冠口服藥將需自行支付每個療程逾港幣6000元(合770美元)的費用。

香港特首李家超表示，取消多項防疫措施，是因香港的新冠疫苗接種率已相當高，且有超過250萬人確診，社會已建立廣泛的防疫屏障。

此外，香港已擁有足夠的藥物，醫護人員也累積應對疫情的豐富經驗，醫管局更已強化緊急應變系統及醫療系統，三年疫情亦讓市民對新冠病毒有更多認識及更好的自我防禦能力。

在取消多數防疫措施後的新安排中，抵港者當天及抵港後取消所有入境強制核酸檢測要求，但建議入境人士連續五日自行快篩。

港府醫務衛生局局長盧寵茂指出，調整防疫措施後，非香港居民每次使用公立醫院急診室需支付港幣1230元(合158美元)。如在政府提供的治療過程中，獲處方政府採購的新冠口服藥，需支付每個療程逾港幣6000元的費用。

此外，香港政府不會為短暫來港的非香港居民提供免費疫苗接種服務，但他們可以自費到私營醫療機構接種；私營市場採購疫苗的安排，不會影響政府為香港居民免費提供新冠疫苗。

29日起生效的新安排還包括取消密切接觸者的檢疫令、不再界定密切接觸者、取消「疫苗通行證」，並取消所有社交距離措施，包括餐廳每桌1.5公尺距離及每桌人數上限等，但「口罩令」會繼續維持。

李家超說，時隔三年，現在港人對通關的需求一定很大，港府會確保「逐步、有序、全面」通關，並爭取在明年1月15日前將陸港兩地通關方案提交大陸中央審批並落實，屆時會盡可能容許最多人次過境。

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