西南航空又取消數千航班 數量占全國逾八成 運輸部喊查

西南航空公司27日又取消數千架次航班。（美聯社）

各航空公司從冬季風暴 夢魘中恢復營運之際，西南航空公司(Southwest Airlines)27日又取消數千架次航班，運輸部表示要追究西南航空班機大規模延誤和取消的原因。

美聯社報導，美國大多數航空公司陸續疏運受暴風雪 影響的旅客，西南航空截至27日下午取消2600多架東岸的班機；航班追蹤網站FlightAware指出，27日當天全美共取消近3000架航班，西南航空的取消數量占逾八成。

航班混亂的情況看似肯定會持續，西南航空試圖恢復輸送旅客之際，28日已取消2500架次，29日取消1400架。

在西南航空營運的各大機場，旅客大排長龍，希望候補上座位；不少人表示，久候多時仍希望落空，另有人改租車 前往目的地，更多人打地鋪睡在航廈，與成堆行李搶空間。

66歲的史托爾(Conrad Stoll)原定從堪薩斯城飛往洛杉磯，為父親慶祝90大壽，但他的班機27日被取消，讓他錯過父親的壽宴，也見不到88歲的老母。

西南航空官網時至27日下午仍未更新，依然提醒旅客班機可能變動或取消，且電話客服系統非常忙碌。

西南航空班機的紛亂始於上周末，26日取消逾七成班機。

暴風雪最慘的情況過後，西南航空表示，許多機長和空服員無法出勤，代表機長和空服員的工會領袖責怪老舊的人力調度軟體，批評公司規畫有問題。

西南航空機長協會主席莫瑞(Casey Murray)表示，航空公司去年10月發生類似當機狀況，卻未能修正問題。

莫瑞說：「這讓人很挫折，因為這是可以避免的；航空公司無法聯繫機組員，也不知道機長在哪裡。」

代表西南航空空服員的運輸職員協會(Transport Workers Union)主席林恩·蒙哥馬利(Lyn Montgomery)27日與運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)會談後表示，「我與最高層討論，我們真的受夠了，這是非常混亂的情況。」

布塔朱吉早就批評過西南航空，如今再次對該公司造成的空中交通大亂感興趣；布塔朱吉辦公室證實部長排定的會面行程，但拒談西南航空的紛擾。