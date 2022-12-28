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「我想睡一覺」成遺言…水牛城護士雪困車內 再也沒醒

不信「別出門上班」水牛城暴雪奪31命 居民太大意？

「強風雨雪」襲擊北加州 積水、樹倒 還釀多處停電

編譯俞仲慈／綜合27日電

國家氣象局(the National Weather Service)表示，本周第一場暴風挾帶著強風、豪雨和大雪27日襲擊北加州，目前已知有許多公路積水、樹木倒塌，同時北加州也傳出多處停電的災情；暴風圈逐漸南移，傍晚抵達洛杉磯地區。

加州上周末溫暖乾燥，部分地區甚至出現80度(26.6攝氏)的氣溫，宛如初夏，不料才送走一個炎熱的聖誕假期，27日緊接而來的是氣溫驟降，而且是惡劣的冬季天候。

有線電視新聞網(CNN)報導，西部11個州預估都會下雨或下雪，其中加州災情可能最嚴重。根據poweroutage.us網站統計，截至27日下午為止，除了加州有1萬4400戶停電外，俄勒岡州和華盛頓州分別傳出16萬1000戶和4萬戶停電的災情。由於公路積水嚴重，行駛高速公路的車輛需要加裝鏈條或雪地輪胎，以維護行車安全。

至於山區部分，內華達州雷諾市氣象局(the Reno, Nevada, weather office)表示，內華達山脈出現時速達120哩的強風，因此該市已經針對部分偏遠山區發布雪崩警告，提醒在山區行駛的駕駛注意安全。

加州水資源部(Department of Water Resources)資料顯示，加州山區積雪占該州供水來源三分之一，至關重要，所幸秋季以來雨水充沛，已經達到平均雨量145%，暫時解除加州日後可能面臨的缺水危機。不過因為去年冬天也出現類似天候狀況，結果隔年1月到3月氣候又異常乾燥，氣象專家仍持謹慎態度。

由於本周暴風威力還會增強，氣象單位針對包括西雅圖、舊金山等西海岸大城540萬以上居民發布洪水預警，而且隨著暴風圈向內陸移動，27日晚間整個西部地區有超過1600萬人籠罩在暴風圈中。

加州 北加 洪水

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