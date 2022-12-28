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「我想睡一覺」成遺言…水牛城護士雪困車內 再也沒醒

水牛城護士雪困車內 求救家人「我想睡一覺」憾成遺言

記者胡玉立／綜合報導
紐約西部水牛城區域是這是雪災的重災區，積雪還會持續，估計有4000人無電可用。（Getty Images）
紐約西部水牛城區域是這是雪災的重災區，積雪還會持續，估計有4000人無電可用。（Getty Images）

冬季風暴23日開始降雪那天迄今，紐約州西部地區受災最嚴重的水牛城，死亡人數仍在繼續攀升；罹難者中，有準備回家過節的醫療人員，有出門去買牛奶、下周就要迎接新生兒的新手爸爸；一名死在雪堆中的男子，過世那天是他56歲生日。

該地區27日又增加8人罹難，死亡人數已達30多人；市長辦公室發言人德喬治 (Mike DeGeorge) 說：「死者以各種方式被人發現，在棄置車輛中、人行道上、街角附近的雪堆中，還有些死者是在失去電力的住所。」

在車內被凍死的22歲護士助理泰勒。(取自臉書)
在車內被凍死的22歲護士助理泰勒。(取自臉書)

護士求救無門 簡訊喊害怕

22歲的認證護士助理泰勒 (Anndel Nicole Taylor) 屍體在她的車裡被發現。23日當天，她曾打了好幾小時緊急電話求救，電話卻一直被擱置。困在車裡的她發簡訊給家人說，她很害怕。午夜時分，地上積雪有四呎深，而她仍卡在車裡；她告訴家人她想睡一覺。

她住在北卡羅來納州的姐姐、35歲的布朗（Shawnequa Renee Brown）說：「那是我們最後一次和她說話。」聖誕節前夕，泰勒被發現死在車裡。聖誕節當天，等不到泰勒的一家人，只是不停地哭泣。

新手爸樂於助人 留下遺腹子

另一位罹難者是26歲的剛果難民謝里夫 (Abdul Sharifu)，他的妻子預計下周分娩。謝里夫24日出門採買，儘管妻子要他別出門，他還是冒險開車出去了。謝里夫的朋友魯希卡納 (Enock Rushikana) 說，謝里夫的車24日被人發現棄置在路上，他應該是想步行回家。26日，朋友在兒童醫院確認了他的屍體。

魯希卡納表示，謝里夫2017年逃離戰爭、在水牛城定居下來，樂於助人的他綽號「911」；新生兒即將降生，謝里夫的興奮欣喜之情，朋友們都很有感。「這是他第一個孩子，」魯希卡納說。

平安夜當天，在社群媒體流傳一段短片，呈現一具被凍在雪堆裡的屍體。死者身分後來被確...
平安夜當天，在社群媒體流傳一段短片，呈現一具被凍在雪堆裡的屍體。死者身分後來被確認是56歲的威廉克萊。(取自GoFoundMe)

56歲男 生日當天凍死雪堆

平安夜當天，在社群媒體流傳一段短片，呈現一具被凍在雪堆裡的屍體。死者身分後來被確認是威廉·克萊 (William Clay)，他姐姐索菲亞·克萊 (Sophia Clay) 在為他籌募喪葬費用創建的Go-Fund-Me專頁裡寫道，23日當天正是他56歲生日。

人口27萬5000人的水牛城，暴風雪後的清理工作仍在進行中。市長辦公室稱，仍有約4000人沒電力可用。社區擔心，隨著緊急救援人員到達更多滯留車輛和無電房屋，死亡人數還會繼續上升。

水牛城警察局長葛拉馬格利亞(Joseph Gramaglia)27日表示，當局至今仍在處理23日上午以來累計約1000通無人接聽的緊急電話；其中許多可能是受困者重複打來的電話。葛拉馬格利亞說：「12月23日暴風雪襲來時，警察局救出約65人，然後天氣就變得太糟了。」

國家氣象局指稱，當地預計還會有三到五吋降雪。

警察 聖誕節 暴風雪

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