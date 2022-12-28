暴雪後恐「暴洪」 紐約州軍警進駐水牛城救援

一場歷史上少見的聖誕大風雪，重創全美北部各州，災情嚴重。圖為27日紐約州西部水牛城被大雪覆蓋，積雪讓交通難行，州府派出憲警維持交通禁令，不准居民開車出行。(美聯社)

全國已逾60死 危機又起

席捲全國大部分地區的致命性冬季暴風雪 已在全國造成超過60人死亡，風暴雖已遠離，但紐約州 水牛城(Buffalo)地區面臨的挑戰尚未結束；氣溫逐漸回升，當局擔心融雪可能帶來新的暴洪危機。

紐約州西部遭遇至少兩代人未見的致命暴風雪，水牛城降雪 高達50.3吋，目前已知包括水牛城在內的伊利郡(Erie County)至少有31人死亡，經過三天的搶救，部分道路已重新開放，緊急救援服務也已恢復，但多數地區仍被厚厚積雪覆蓋。

車輛禁行 搜救受困民眾

一生難遇的大風雪，造成嚴重傷亡。位於紐約上州伊利郡的一家加油站屋頂承受不住沉重積雪而倒塌。(Getty Images)

紐約州政府27日派出州警和憲警(憲兵)進駐水牛城，在進出市區主要道路和十字路口部署，從嚴執行禁止車輛在市區行駛的禁令。同時搜查是否有民眾受困在房屋或汽車內。

暴風雪期間有人被困在車裡數日，部分居民家庭的供暖中斷，情況危急，當局動員超過7000名工人夜以繼日地搶修，但截至27日上午，逾4000戶家庭和商家仍未恢復供電。

沒暖氣沒水電 宵小打劫

48歲的居民翠莎·羅格拉索(Trisha LoGrasso)說，她從沒見過如此大的暴風雪，天然氣洩漏使她家沒有暖氣，水管爆裂造成停水，室內只有華式42度，一家人只能在屋裡搭起小棚，圍在裡面靠電暖器取暖。

拜登總統向紐約提供聯邦援助，紐約州長霍楚視察水牛城時說，幾乎每輛消防車都被大雪困住而不能出動，在此非常時期，有宵小趁機打劫，水牛城警方27日逮捕至少八名涉嫌潛入商家行竊的嫌犯。

霍楚說，繼一個多月前的強降雪後，這是水牛城地區今年的第二場暴雪，兩場降雪已逼近當地平均整個冬季的95.4吋總降雪量。截止26日上午10時，水牛城尼亞加拉國際機場的降雪為49.2吋，機場將一直關閉到28日上午。

無視禁令 有人鏟雪喪生

紐約州西部四個郡是受災最慘的地區，水牛城居民吉朋正在用鏟雪機除雪，該區死亡人數已超過30人。（美聯社）

談到這次的災情，伊利郡長波隆卡茲(Mark Poloncarz)表示，有的人在戶外鏟雪時喪生，也有人因為急救人員無法及時趕到以致病情惡化而不治。他說：「太多人無視禁令。」

伊利郡27日仍有兩吋降雪，國家氣象局預報本周氣溫將逐漸回升，隨著天氣轉暖導致積雪融化，當局擔憂未來數日可能出現洪水，已經嚴陣以待。