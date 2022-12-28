驅逐無證移民 大法官5：4裁定繼續實施

大批無證移民在德州艾爾帕索排隊等候進入美國其它地區。(美聯社)

最高法院大法官27日以5票對4票表決裁定，川普政府疫情期間援引美國法典第42卷(Title 42)公共衛生規定，在邊境 地區將無證移民直接遞解出境的措施，得以繼續實施。

下級法院法官原本裁定取消美國法典第42卷防疫遣返 令，但最高法院27日發布簡短裁決聲明指出，防疫遣返令得以繼續維持。最高法院裁決結果代表即使有資格向美國申請庇護的移民，在邊境地區還是會面臨被迅速遞解出境。

法典42卷 維持至最終裁決

最高法院表示，明年2月將聆聽這起訴訟的言詞辯論，最高法院做出最終裁決之前，美國法典第42卷防疫遣返令都將維持不變。

大法官表示，接下來審議重點只針對共和黨主導的19個提告州是否有權挑戰聯邦政府的防疫遣返令。

戈薩奇等4大法官持不同意見

自由派大法官薩多馬友(Sonia Sotomayor)、凱根(Elena Kagan)、傑克森(Ketanji Brown Jackson)與保守派大法官戈薩奇(Neil M. Gorsuch)在27日裁決中持不同意見。

戈薩奇在不同意見書中表示，州政府企圖介入防疫遣返令的法律爭議，從法律角度來看其實重要性並不高，通常並不需要最高法院加速審理。戈薩奇的主張獲得傑克森附議。

他指出，最高法院裁定防疫遣返令暫時維持不變以候最終裁決結果的做法，從更高層次的角度來看，其實是選擇了不正確的立場，也就是新冠疫情是否可以做為移民決策的辯護理由。

戈薩奇寫道：「目前的邊境危機並不是疫情危機。」他指出，行政機關為某個緊急狀況專門發布的命令，若因為民選官員無能，沒辦法解決另一種危機，法院不應扮演幫忙讓命令變成永久有效的角色。我們是法院，不是為政者的最後王牌。」

薩多馬友與凱根並未附議戈薩奇的不同意見，也沒有對投下反對票說明理由。

共和黨19州 贏了這1回合

對於希望維持防疫遣返令以避免邊境湧入大量非法入境人潮的19個提告州來說，最高法院的裁決等於獲得某種程度的勝利。19個提告州的委任律師先前向法院提出緊急動議時指出，如果法院無法讓防疫遣返令繼續維持，邊境地區將爆發規模空前的危機，「每日非法入境人次恐將增加超過一倍」。