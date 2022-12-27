盼明年終結戰事 烏克蘭外長籲聯合國主持「和平」峰會

烏克蘭外交部長庫列巴26日接受美聯社訪問，呼籲聯合國秘書長古特雷斯在兩個月內出面主持「和平」高峰會。(美聯社)

俄國 今年2月入侵烏克蘭 引發的俄烏戰爭至今已超過300天，烏克蘭外交部長庫列巴(Dmytro Kuleba)26日呼籲聯合國秘書長古特雷斯在兩個月內出面主持「和平」高峰會。

庫列巴接受美聯社訪問時表示，烏克蘭直接和俄國談判之前，俄國必須先面對戰爭犯罪法庭；但他也表示，其他國家也可像土耳其和俄國協議穀物出口之前那樣，先和俄國接觸。

美聯社指出，從庫列巴的語氣可以聽出，烏克蘭是有意終結烏俄戰爭，但和平談判可能要等幾個月，看複雜的國際談判能談出什麼結果，才能預判下一步。

「滿意」澤倫斯基 訪美成果

庫列巴說，烏克蘭總統澤倫斯基上周訪問美國的成果，他「絕對滿意」，包括美國計畫在六個月內，在烏克蘭部署愛國者飛彈系統。通常，運作愛國者飛彈的訓練可長達一年。

他在烏克蘭外交部接受訪問時說，烏克蘭將竭盡所能，在2023年贏得這場戰爭。

他說，「每一場戰爭都以外交終結。每一場戰爭的結束，都是戰場上的行動加上外交談判的結果。」

俄冷回：我們不聽從別人條件行動

克里姆林宮發言人沛斯可夫對庫列巴的提議，透過國營俄羅斯國際新聞通訊社(RIA Novosti news agency)回應說，「俄國從不根據別人設定的條件行動。我們只聽從自己的條件和常識。」

克里姆林宮上周表示，烏克蘭提的和平計畫不考慮「不可忽視的當今現實」，不可能成功；這番話意謂烏克蘭必須接受俄國對克里米亞，甚至今年占領的烏東土地的主權。克里米亞2014年被俄國吞併。

庫列巴希望峰會2月底前舉行，「聯合國是最佳地點，因為目的不是要對某國有利，而是要有關各方都參與。」

澤倫斯基11月向在印尼舉行的20工業國峰會發表視頻談話時，提出十點和平計畫，包括恢復烏克蘭領土完整、俄國撤兵、釋放全部戰俘、對入侵者舉行審判庭、保障烏克蘭的安全。

針對峰會會不會邀請俄國參加，庫列巴說，莫斯科需先面對國際法庭對它「戰爭犯罪」的指控，「唯有走到這一步，才能邀請他們。」

至於古特雷斯，庫列巴說，「他是很有效率的仲裁人，也是很有效率的談判家，最重要的是，他是有原則且品格高尚的人，因此，我們歡迎他主動參與。」